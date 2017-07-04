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Областной Совет депутатов утвердил Исаченко в должности председателя Миноблисполкома
05.07.2017 11:12 — Новости Экономики | Tut.by
Депутаты Минского областного Совета депутатов на внеочередной сессии утвердили Анатолия Исаченко в должности председателя Миноблисполкома.
Представляя Анатолия Исаченко, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова высоко оценила личные, профессиональные, деловые качества нового губернатора. «На всех этапах трудовой деятельности он ответственно относился к своим обязанностям, проявлял инициативу, детально изучал кадровый потенциал того или иного региона. Уверена, что Минская область выйдет на новый этап становления и развития», — отметила она.
Среди основных задач, которые предстоит решать руководителю столичного региона, — выход на рентабельную работу предприятий, активизация инвестиционной деятельности, развитие инфраструктуры, работа с кадрами.
В сессии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, депутаты Палаты представителей Национального собрания, председатели райисполкомов и Жодинского горисполкома, руководители предприятий.
Анатолий Исаченко был
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Представляя Анатолия Исаченко, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова высоко оценила личные, профессиональные, деловые качества нового...
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