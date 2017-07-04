ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областной Совет депутатов утвердил Исаченко в должности председателя Миноблисполкома

05.07.2017 11:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Депутаты Минского областного Совета депутатов на внеочередной сессии утвердили Анатолия Исаченко в должности председателя Миноблисполкома.


Анатолий Исаченко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Представляя Анатолия Исаченко, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова высоко оценила личные, профессиональные, деловые качества нового губернатора. «На всех этапах трудовой деятельности он ответственно относился к своим обязанностям, проявлял инициативу, детально изучал кадровый потенциал того или иного региона. Уверена, что Минская область выйдет на новый этап становления и развития», — отметила она.

Среди основных задач, которые предстоит решать руководителю столичного региона, — выход на рентабельную работу предприятий, активизация инвестиционной деятельности, развитие инфраструктуры, работа с кадрами.

В сессии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, депутаты Палаты представителей Национального собрания, председатели райисполкомов и Жодинского горисполкома, руководители предприятий.

Анатолий Исаченко был назначен председателем Минского областного исполнительного комитета 4 июля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представляя Анатолия Исаченко, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова высоко оценила личные, профессиональные, деловые качества нового...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
От любви к фольклору - к крупному бизнесу. Как в Грузии возродили забытый в СССР бренд минералки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика