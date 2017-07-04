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Исаченко рассказал, какие проблемы будет решать на посту губернатора Минской области

05.07.2017 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Анатолий Исаченко на сессии Минского областного Совета депутатов рассказал о первоочередных задачах в должности председателя Миноблисполкома.

По словам Анатолия Исаченко, в столичном регионе предстоит решить проблемы, связанные с ростом кредиторской и дебиторской задолженности в организациях, невысокой прибыльностью сельхозпроизводства, снижением загрузки предприятий строительного комплекса. Важными направлениями являются также укрепление финансовой дисциплины в различных отраслях, совершенствование сфер жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Особое внимание будет уделено занятости населения и росту заработной платы.

«Главное — повышение благосостояния граждан. В области сформирована эффективная управленческая команда, способная выполнять на высоком уровне поставленные задачи. Кардинальных кадровых изменений не планируется», — отметил Анатолий Исаченко.

Он подчеркнул, что Минская область вносит значимый вклад в экономику страны и обладает большим потенциалом развития. Доля региона в ВВП республики составляет около 14%, в производстве продукции сельского хозяйства — около 25%, в промышленности — 18%, в общем объеме инвестиций в основной капитал — около 23%. В текущем году обеспечено выполнение пяти из шести доведенных ключевых показателей эффективности работы.

 
 
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"Главное - повышение благосостояния граждан", - отметил Анатолий Исаченко.

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