ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Минской сессии ПА ОБСЕ не будут принимать резолюцию по Беларуси

05.07.2017 13:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая заседает в эти дни в Минске, большинством голосов не поддержал вынесение на рассмотрение ассамблеи резолюции по Беларуси, проект которой внесла литовская делегация. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.


В проекте, который подготовил литовский депутат Лауринас Касчюнас, Минск призывают реабилитировать политзаключенных, ввести мораторий на смертную казнь, реформировать избирательную систему, уважать права граждан на свободу мнений и собраний, обеспечить прозрачность строительства БелАЭС и т.д.

В поддержку этой резолюции выступала и белорусская оппозиция. Лидер ОГП Анатолий Лебедько, находясь на саммите Европейской народной партии в Брюсселе, призвал депутатов этой политической силы проголосовать за проект литовской резолюции.

— Для нас эта резолюция является домашним заданием для белорусских властей, что они должны сделать, — сообщил БелаПАН Лебедько. Замглавы Палаты представителей Болеслав Пирштук, напротив, говорил, что документ «не совсем объективно оценивает ситуацию в Республике Беларусь».

Сессия ПА ОБСЕ будет проходить в Минске до 9 июля, в ней участвуют около 700 делегатов из 57 государств. Заседания ассамблеи и ее комитетов проходят в «Президент Отеле».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект критичной резолюции по Беларуси внесла литовская делегация.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Областной Совет депутатов утвердил Исаченко в должности председателя Миноблисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика