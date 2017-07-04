На Минской сессии ПА ОБСЕ не будут принимать резолюцию по Беларуси

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая заседает в эти дни в Минске, большинством голосов не поддержал вынесение на рассмотрение ассамблеи резолюции по Беларуси, проект которой внесла литовская делегация. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.





В проекте, который подготовил литовский депутат Лауринас Касчюнас, Минск призывают реабилитировать политзаключенных, ввести мораторий на смертную казнь, реформировать избирательную систему, уважать права граждан на свободу мнений и собраний, обеспечить прозрачность строительства БелАЭС и т.д.

В поддержку этой резолюции выступала и белорусская оппозиция. Лидер ОГП Анатолий Лебедько, находясь на саммите Европейской народной партии в Брюсселе, призвал депутатов этой политической силы проголосовать за проект литовской резолюции.

— Для нас эта резолюция является домашним заданием для белорусских властей, что они должны сделать, — сообщил БелаПАН Лебедько. Замглавы Палаты представителей Болеслав Пирштук, напротив, говорил, что документ «не совсем объективно оценивает ситуацию в Республике Беларусь».

Сессия ПА ОБСЕ будет проходить в Минске до 9 июля, в ней участвуют около 700 делегатов из 57 государств. Заседания ассамблеи и ее комитетов проходят в «Президент Отеле».