На торгах 5 июля рубль сдал ко всем валютам корзины

На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 июля состоялись первые в этом месяце торги валютами. Белорусский рубль сдал ко всем трем валютам корзины.

Доллар вырос на BYN0,0115 до 1,9557 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0142 до 2,2213 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0001 до 3,2813 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.