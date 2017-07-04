В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выжить после апокалипсиса можно, если заранее подготовиться В последние годы статистика фиксирует лавинообразный всплеск интереса населения развитых стран к теме выживания в условиях постапокалипсиса. Популярные сериалы...

В последние годы статистика фиксирует лавинообразный всплеск интереса населения развитых стран к теме выживания в условиях постапокалипсиса. Популярные сериалы с таким сюжетом собирают аудиторию в десятки миллионов человек и начинают обгонять по рейтингу спортивные трансляции. Социальные психологи уверены, что интерес этот не праздный, и многие воспринимают показанное на экранах развитие событий как вероятное. Масла в огонь подливают периодически просачивающиеся в новостные ленты слухи о том, что и спецслужбы всерьез рассматривают угрозу, например, пандемий, способных поставить человечество на грань выживания. Возможно ли оно в случае подобного развития событий? По мнению экспертов, самой сложной задачей станет добыча энергоресурсов. Например, электричество можно получать с помощью ветряков или солнечных батарей. Конечно, лучше иметь и то и другое, потому что солнце светит не всегда, а вот полный штиль есть явление достаточно редкое.При скорости ветра около 4 метров в секунду небольшой ветряк может выдавать электрическую мощность от 1 до 5 киловатт. Если использовать более мощный, то его хватит для относительно комфортной жизни. В последнее время появилось множество оригинальных инженерных решений, позволивших более эффективно использовать энергию ветра и увеличивать мощность ветряков. Например, компания Tyer Wind создала генератор, лопасти которого повторяют взмахи птичьих крыльев. Что касается солнечных панелей, то их логичнее всего размещать на скатах кровель.Однако даже ветряк и солнечная электростанция вместе не потянут отопление дома, а на большей части территории России, с ее суровыми зимами, именно тепло является основным фактором выживания. При этом нужно понимать, что топливо вряд ли будет легкодоступным. Теоретически жидкое горючее, уголь или газ можно заменить дровами, однако они тоже доступны далеко не везде, тем более трудно предугадать возможность их заготовки в нужном объеме в случае стихийных катаклизмов глобального характера.В этой ситуации главной надеждой становятся такие альтернативные источники энергии, как геотермальные тепловые насосы, считает Нина Горшкова, руководитель направления Тепловые насосы компании Данфосс. Они умеют извлекать тепло даже из мерзлого грунта и с его помощью нагревать воду или другой теплоноситель, который можно использовать для отопления дома.Для работы такого агрегата тоже нужно электричество, но совсем немного. На каждый затраченный киловатт электроэнергии он отдаст 4-5 киловатта тепловой. Например, тепловой насос DHP-H Varius Pro+ L с переменной мощностью 5-17 киловатт при максимальной нагрузке потребляет всего не более 5,9 киловатта электроэнергии, и этого достаточно для отопления двухэтажного коттеджа площадью 250-330 квадратных метров.По мнению эксперта, необходимую тепловому насосу электрическую мощность вполне могут дать солнечные панели или ветряк, причем останется еще и на повседневные бытовые нужды. Ну а в качестве резервного источника на случай непредвиденных обстоятельств подойдет небольшой дизельный генератор.Другим важным моментом является добыча воды и пищи. Добывать воду в большинстве случаев можно из колодца, в особо сложной ситуации понадобятся скважина и электрический насос. К счастью, энергии последний потребляет немного и не постоянно. Сложнее может оказаться с фильтрацией, поскольку достать картриджи для фильтров заводского изготовления, скорее всего, будет невозможно.В качестве замены можно использовать самодельные фильтры с различными наполнителями. Например, кварцевый или речной песок отлично задерживает тяжелые химические соединения, а уголь минеральные соли и токсины. Что касается пропитания, то здесь не обойтись без приусадебного хозяйства. При наличии воды, тепла и электричества его организация становится делом техники.Остается еще один вопрос. Сколько времени можно существовать в подобном автономном режиме? По словам Нины Горшковой, тепловой насос проверенного производителя будет работать без ремонта и профилактики не менее 25 лет. Большинство производителей солнечных панелей также гарантируют, что их продукция прослужит это время, потеряв не более 20 процентов мощности. На ветрогенераторы дают гарантию 20-30 лет. А за это время помощь точно должна прийти.www.danfoss.ru