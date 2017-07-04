В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вызывная панель видеодомофона с защитой от вандалов На рынке СКУД появились вызывные панели ST-DS206C-BK марки Smartec, которые обеспечивают видеоконтроль придверной зоны и аудиосвязь абонента с посетителями. Новинки...

На рынке СКУД появились вызывные панели ST-DS206C-BK марки Smartec, которые обеспечивают видеоконтроль придверной зоны и аудиосвязь абонента с посетителями. Новинки оборудованы видеокамерой День/Ночь с разрешением 600 ТВЛ и инфракрасным прожектором с 60-градусным захватом сцены и работоспособны при температурах от 40 градусов мороза до 50 градусов тепла и относительной влажности воздуха 5-95 процентов. Наряду с этим вызывная панель видеодомофона защищена от солнца и брызг воды штатным козырьком, а корпус из алюминиевого сплава и ударопрочное стекло объектива от действий вандалов. Помимо этого, у ST-DS206C-BK имеются НР- и НЗ- контакты, позволяющие управлять через видеодомофон электрозамками обоих типов. Цветное/черно-белое изображение объектов с разрешением 600 ТВЛ вызывная панель видеодомофона создает с помощью видеокамеры с четвертьдюймовой матрицей и объективом с углом обзора на 68 градусов. Наряду с этим ST-DS206C-BK оснащена микрофоном и динамиком для общения абонента с гостем, а для связи панели вызова и монитора используется четырехпроводной кабель. Для настройки громкости динамика вызывная панель видеодомофона снабжена регулятором, размещенным на задней стенке ее корпуса.Для управления любым электрозамком вызывная панель имеет реле с НР- и НЗ-контактами, которое может подавать или снимать электропитание на замки как нормально-закрытого, так и нормально-открытого типа. Чтобы открыть дверь, находящуюся в запертом состоянии при отсутствии на замке напряжения, вызывная панель видеодомофона позволяет использовать НР-контакт, а чтобы открыть дверь, закрывающуюся при подаче питания, нормально-закрытый контакт. При подключении замка к видеодомофону требуется установить защитный диод типа IN4007 или FR107.Встроенный ИК-прожектор с подсветкой сцены на расстояниях до 5 метров и охватом до 60 градусов обеспечивает камере вызывной панели видеодомофона видимость в ночное время или при слабом освещении. При этом подсветка автоматически включается/выключается при снижении/повышении уровня освещенности, позволяя камере формировать хорошо различимое изображение придверной зоны в любое время суток. ST-DS206C-BK совместима с мониторами Smartec серии ST-MS (104-307M), а для работы с мониторами других производителей вызывная панель видеодомофона доукомплектовывается устройствами сопряжения.Новая вызывная панель видеодомофона совместима со всеми мониторами Smartec серии ST-MS, в которую входят 4 модели, ST-MS104, ST-MS204M, ST-MS207M, ST-MS307M. Первая имеет базовый набор функций и способна обслуживать 2 панели, последующие же более широкий функционал. Предусматривают присоединение до 3 мониторов, 2 внешних камер, 2 охранных датчиков и могут записывать фото/видео на опциональную карту Micro SD или во встроенную память. При этом максимальная эффективность достигается, если вызывная панель видеодомофона ST-DS206C-BK работает с мониторами ST- MS207M или ST- MS307M.Работа ST-DS206C-BK в уличных условиях обеспечивается высоким классом защиты корпуса вызывной панели от пыли и влаги, это класс IP66, а диапазон ее рабочих температур простирается от минус 40 до плюс 50 градусов. Наряду с этим вызывная панель видеодомофона защищена от вандалов. Ее корпус выполнен из алюминиевого сплава, а объектив камеры закрыт ударопрочным стеклом. Новинка поставляется с солнце-/дождезащитным козырьком и устанавливается на стену, а при использовании специального адаптера для панели видеодомофона возможен угловой монтаж.www.smartec-security.ru