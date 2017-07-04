Лукашенко упрекнул ОБСЕ в отсутствии реакции на конфликт в Украине

ОБСЕ может рассчитывать на Беларусь как донора безопасности в Европейском регионе, заявил Александр Лукашенко 5 июля на встрече с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото пресс-службы президента

— ОБСЕ уникальна, и я уверен, что она должна реагировать на острые моменты в нашем регионе, и реагировать на самом высоком уровне, на уровне глав государств. Но посмотрите, сколько негативного произошло за последнее время в Европе. И какая реакция наша, глав государств? Никакой. Война идет в Европе — никакой реакции. Это говорит о том, что у нас в организации есть проблемы.

По мнению президента, проблемы «надо решать в начале, как и болезнь надо лечить в самом начале».

— Если мы запускаем этот процесс, вы знаете, к чему это приводит. На подобные конфликты надо реагировать, и реагировать серьезно. Сегодня все больше и больше встает вопрос о реформировании ОБСЕ, чтобы сделать ее более действенной, решительной.

Лукашенко считает, что назрела «крайняя необходимость встреч глав государств ОБСЕ для обсуждения очень важных и серьезных проблем» и выразил надежду, что этот вопрос поднимут во время работы ПА ОБСЕ в Минске.

Сессия ПА ОБСЕ будет проходить в Минске до 9 июля, в ней участвуют около 700 делегатов из 57 государств. Заседания ассамблеи и ее комитетов проходят в «Президент Отеле».