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Лукашенко и Порошенко посетят украино-белорусский экономический форум в Киеве 21 июля
05.07.2017 15:25 — Новости Экономики | Tut.by
21 июля в Киеве состоится украино-белорусский экономический форум при участии президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины в
В ходе мероприятия состоится пленарная часть, на которой будет обсуждаться состояние, перспективы и приоритетные направления украино-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Беларуси.
«Во время форума также состоится очередное заседание украино-белорусского консультативного совета и B2B-переговоры между представителями деловых кругов Украины и Беларуси», — говорится в заявлении ТПП Украины.
Напомним, Петр Порошенко
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В ходе мероприятия состоится пленарная часть, на которой будет обсуждаться состояние, перспективы и приоритетные направления украино-белорусского...
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