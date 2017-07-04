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Лукашенко и Порошенко посетят украино-белорусский экономический форум в Киеве 21 июля

05.07.2017 15:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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21 июля в Киеве состоится украино-белорусский экономический форум при участии президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины в Facebook.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

В ходе мероприятия состоится пленарная часть, на которой будет обсуждаться состояние, перспективы и приоритетные направления украино-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Беларуси.

«Во время форума также состоится очередное заседание украино-белорусского консультативного совета и B2B-переговоры между представителями деловых кругов Украины и Беларуси», — говорится в заявлении ТПП Украины.

Напомним, Петр Порошенко побывал в Беларуси с официальным визитом в конце апреля 2017 года. Вместе с Александром Лукашенко он посетил Чернобыльскую АЭС и храм в агрогородке Лясковичи, где два президента зажгли свечи в память о жертвах чернобыльской аварии. Во время визита Порошенко сообщил, что Лукашенко принял его приглашение посетить Киев летом этого года, однако точные даты визита не озвучивались.

 
 
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В ходе мероприятия состоится пленарная часть, на которой будет обсуждаться состояние, перспективы и приоритетные направления украино-белорусского...

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