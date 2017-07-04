Лукашенко: Почему к Беларуси выдвигаются претензии, когда не только мы в Европе строим АЭС?

В Беларуси будет построена самая безопасная атомная станция при неукоснительном соблюдении норм и стандартов МАГАТЭ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.



Фото: Василий Семашко для TUT.BY

Во время выступления на открытии сессии президент Беларуси прокомментировал ситуацию с Белорусской АЭС. Он заявил, что Беларусь намерена достроить станцию в намеченные сроки, при неукоснительном соблюдении требований МАГАТЭ.

«Этот вопрос снят с повестки сессии (ПА ОБСЕ — прим. TUT.BY), благо, что разум восторжествовал, и решение по БелАЭС не было одобрено», — поблагодарил Лукашенко.

Президент Беларуси также спросил у европарламентариев — почему к нашей стране выдвигаются претензии, если не только Беларусь строит АЭС на территории Европы (по российскому проекту АЭС-2006 с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200 будут строиться станции в Финляндии и Венгрии — прим. TUT.BY).

«Мы считаем, что этот вопрос политизирован. Давайте сядем за стол переговоров, поговорим и снимем раз и навсегда этот вопрос. Нам, Беларуси, Литве и Латвии, нужна эта станция», — считает Лукашенко.

Он также рассказал, что Беларусь предлагала литовской стороне совместно строить БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.