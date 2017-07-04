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Лукашенко: Почему к Беларуси выдвигаются претензии, когда не только мы в Европе строим АЭС?
05.07.2017 15:43 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси будет построена самая безопасная атомная станция при неукоснительном соблюдении норм и стандартов МАГАТЭ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.
Во время выступления на открытии сессии президент Беларуси прокомментировал ситуацию с Белорусской АЭС. Он заявил, что Беларусь намерена достроить станцию в намеченные сроки, при неукоснительном соблюдении требований МАГАТЭ.
«Этот
Президент Беларуси также спросил у европарламентариев — почему к нашей стране выдвигаются претензии, если не только Беларусь строит АЭС на территории Европы (по российскому проекту АЭС-2006 с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200 будут строиться станции в Финляндии и Венгрии — прим. TUT.BY).
«Мы считаем, что этот вопрос политизирован. Давайте сядем за стол переговоров, поговорим и снимем раз и навсегда этот вопрос. Нам, Беларуси, Литве и Латвии, нужна эта станция», — считает Лукашенко.
Он также рассказал, что Беларусь предлагала литовской стороне совместно строить БелАЭС.
Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.
Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.
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Он также рассказал, что Беларусь предлагала литовской стороне совместно строить БелАЭС.
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