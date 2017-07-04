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Инфракрасный прожектор Bosch для контроля периметров

05.07.2017 12:29 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Bosch Security Systems выпустила линейку энергоэффективных прожекторов ИК-подсветки IR Illuminator 5000 для эксплуатации в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, которая объединяет модели с матрицами из 4, 8, 12 или 16 инфракрасных светодиодов, работающих на частоте 850 или 940 нанометров. Новинки включаются и выключаются автоматически с помощью настраиваемого фотоэлемента и обеспечивают стабильную ИК-подсветку объектов видеонаблюдения на расстояниях до 308 метров, это инфракрасный прожектор IIR-50850-XR. В дополнение к этому, в конструкции IR Illuminator 5000 используется окно с технологией самоочистки, а корпус с классом защиты IP66 допускает установку прожектора под открытым небом. По дальности подсветки все устройства IR Illuminator 5000 делятся на 4 основные группы. Это прожекторы ближнего диапазона Short Range, индекс SR, среднего диапазона Medium Range, MR/MRP, дальнобойные Long Range, LR и самые мощные Extra Long Range, XR, базирующиеся на 4, 8, 12 и 16 инфракрасных светодиодах соответственно.

В каждую группу устройств входят инфракрасные прожекторы с углами подсветки на 10, 20, 30, 60, 80 и 95 градусов, которые задаются сменными светорассеивателями. При этом с помощью опциональных L-образных крепежей можно собирать двух- и трехмодульные прожекторы для получения требуемых диаграмм направленности инфракрасной подсветки на объекте со сложной геометрией.

Интеллектуальная система управления работой светодиодов ИК прожекторов обеспечивает улучшенный тепловой баланс и надежную работу этих устройств в течение всего срока службы. Для защиты от перегрева каждый инфракрасный прожектор использует наружный радиатор охлаждения и компенсационный клапан, препятствующий тепловому расширению и циклическим колебаниям давления внутри корпуса.

Удобный доступ к регулировке фотоэлемента инфракрасной подсветки и простота подключения к источнику питания обеспечивают быструю установку IR Illuminator 5000 с минимумом затрат времени и сил. Простая и удобная регулировка мощности излучения светодиодов каждого прожектора серии IR Illuminator 5000 возможна в диапазоне от 10 до 100 процентов и осуществляется вручную при установке и наладке новых устройств.

Помимо этого, новые инфракрасные прожекторы Bosch предусматривают настройку чувствительности фотоэлемента, для которого можно задать пороговые значения освещенности от 20 до 70 люксов для автоматического включения и выключения подсветки в соответствии с переключением режимов день/ночь камер видеонаблюдения. Благодаря наличию у фотоэлемента телеметрического входа и выхода активировать инфракрасную подсветку можно также и вручную.

Энергоэффективность является еще одним преимуществом линейки продуктов IR Illuminator 5000. Так, например, мощность самых дальнобойных прожекторов Bosch IIR-50940-XR не превышает 52 ватт, а мощность устройств с небольшой дальностью подсветки, IIR-50850-SR, составляет всего лишь 13 ватт.

Наряду с высокой эффективностью инфракрасных светодиодов и экономным энергопотреблением, новинки могут запитываться от различных источников, что значительно удешевляет их установку на объекте. Все инфракрасные прожекторы способны работать от источника постоянного тока напряжениеми 12-32 вольта или переменного тока напряжением 24 вольта, а прожекторы NIR-50850-MRP в дополнение к этому поддерживают технологию РоЕ/РоЕ+.

Бесперебойна работа новых прожекторов Bosch в сложных погодных условиях возможна благодаря уличному исполнению их корпуса, который изготавливается из анодированного алюминия, обладает высокими антикоррозийными свойствами и соответствует классу защиты IP66. Диапазон рабочих температур у IR Illuminator 5000 тоже внушителен. Каждый инфракрасный прожектор серии стабильно работает при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов.

Светодиоды новинок защищены снаружи вандалостойким поликарбонатным окном с высоким коэффициентом светопропускания и технологией самоочистки. Стоит отметить, что эти прожекторы поставляются с U-образным кронштейном крепления, который позволяет достаточно гибко регулировать направление обзора их инфракрасной подсветки во время инсталляции.

www.armosystems.ru
 
 
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Bosch Security Systems выпустила линейку энергоэффективных прожекторов ИК-подсветки IR Illuminator 5000 для эксплуатации в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов,...

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