В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Danfoss устанавливает новый стандарт сервисной поддержки партнеров В России действует 45 региональных сервисных партнеров компании по обслуживанию приводной техники. Любые пользователи приводной техники Danfoss Drives из России и стран...

В России действует 45 региональных сервисных партнеров компании по обслуживанию приводной техники. Любые пользователи приводной техники Danfoss Drives из России и стран СНГ, независимо от того, как и у кого они приобретали продукцию, могут рассчитывать на сервисную поддержку. Это правило относится к таким категориям продукции, как устройства плавного пуска, преобразователи частоты и различные силовые фильтры, выпускаемые под марками Danfoss и VACON. Основой нашего сервиса является сеть авторизированных партнеров. В сегменте силовой электроники их у Данфосс в настоящий момент 45, к каждому из которых может обратиться любой пользователь соответствующего оборудования. Такой обширной сервисной сети не имеет ни один другой производитель приводной техники. Правила работы сервисных партнеров мы декларируем в своей официальной сервисной политике, рассказывает Дмитрий Колков, руководитель сервисного направления компании Данфосс.По словам специалиста, возможность и необходимость ремонта или замены устройства должна быть определена сервисным центром в рабочее время в течение одного часа с момента обращения клиента и только на основании полученной от него информации. Диагностика оборудования производится в течение восьми часов с момента доставки, в этот же период определяется гарантийный статус сервисного случая. Если он подтвержден, заказ на запчасти сразу же размещается.После их получения в течение трех рабочих дней производится ремонт или замена оборудования, затем оно подготавливается к передаче конечному пользователю. Работать столь оперативно позволяет наличие широкой номенклатуры запчастей на центральном складе компании в Московской области и на складах сервисных партнеров по всему СНГ. При отсутствии требуемых комплектующих они заказываются на глобальных складах: в Грастене, Дания, для устройств VLT, или в Ваасе, Финляндия, для приводов VACON.Это может увеличить время исполнения заявки в среднем на 14 дней. Однако даже с учетом таких случаев мы закрываем гарантийные заявки в среднем за пять рабочих дней. Если видим, что на доставку запчастей уйдет много времени, мы можем полностью заменить устройство на такое же из своего резервного фонда либо аналогичное, удовлетворяющее всем эксплуатационно-техническим характеристикам, объясняет Дмитрий Колков.www.danfoss.ru