В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт ТЕХНОНИКОЛЬ поделился с белорусскими нормотворцами опытом в области повышения энергоэффективности зданий Когда белорусы начнут получать ощутимую выгоду от повышения энергоэффективности зданий? Таким вопросом задались участники III Международной научно-практической...

Когда белорусы начнут получать ощутимую выгоду от повышения энергоэффективности зданий? Таким вопросом задались участники III Международной научно-практической конференции "Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях". Руководитель направления "Энергоэффективность зданий" Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Щеглов представил экспертному сообществу расчетные значения тепловой защиты конструкций, при достижении которых энергосбережение превратится в энергоэффективность. Организатором конференции с привлечением ведущих мировых экспертов в области технического регулирования в строительстве выступило предприятие Стройтехнорм при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Союза строителей Республики Беларусь. Мероприятие проводится уже в третий раз и стало традиционным. Такой формат позволяет использовать позитивный опыт и идеи докладчиков из стран СНГ, ЕАЭС и ЕС для совершенствования и развития нормативной базы страны.В качестве одного из главных спикеров в секции "Развитие энергоэффективного строительства, материалы" выступил руководитель направления "Энергоэффективность зданий" Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Щеглов. Используя метод дисконтируемой окупаемости, срок окупаемости с учетом временной изменяемости денег, он просчитал оптимальный с точки зрения энергоэффективности уровень тепловой защиты зданий в Республике Беларусь.Проведенный экспертом анализ показал, что текущие требования к сопротивлению теплопередаче кровель и фасадов позволяют достичь хорошего уровня ресурсосбережения, но срок окупаемости инвестиций для достижения такого уровня нередко сопоставим с жизненным циклом самих зданий. При этом за счет государственного субсидирования тарифов население в Беларуси оплачивает лишь пятую часть реальной стоимости энергоресурсов. Однако нагрузка на бюджет влияет на экономику в целом.Расчеты показали, что действующие в Беларуси нормативные требования к тепловой защите зданий обеспечивают очень высокий уровень энергосбережения, комментирует Станислав Щеглов. Следующим шагом на пути от энергосбережения к энергоэффективности, когда результаты энергосбережения будут существенно превосходить вложенные средства, является мотивация собственников и инвесторов.Зарубежная практика показала, что такие меры, как сниженные тарифы на энергоресурсы, льготная ипотека, освобождение от налога на энергоэффективные здания заметно стимулируют спрос на энергоэффективные решения. Спрос, как правило, создает предложение.Начнут появляться местные производители, локализация производств сократит себестоимость и конечную цену энергосберегающих материалов и технологий для потребителя, что в результате может сделать энергоэффективное строительство массовым и выгодным для государства в целом.www.tn.ru