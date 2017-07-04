Лукашенко: Уверен, мы придем к решению проблемы смертной казни, не торопите нас

В вопросе смертной казни Беларусь не может пойти против воли народа, заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, сообщает БЕЛТА .



Фото пресс-службы президента

— Нас призывают к отмене смертной казни. Мы эти предложения слышим, и не только слышим. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может. Ни одно цивилизованное европейское государство.

Президент напомнил, что соответствующие претензии предъявлялись к Беларуси еще на заре ее независимости.

— Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам — вынесли этот вопрос на референдум и получили результат. Теперь, чтобы от этого отказаться, нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. Мы знаем, что это такое и каковы ваши требования. Уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы.

Лукашенко не согласен с упреками Беларуси в ущемлении свободы слова.

— Активно развивается медийное пространство Беларуси, на котором присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла. А в плане развития интернета и его доступности вы нас никогда не упрекнете.

Президент обратил внимание, что в Беларуси круглосуточно вещают многочисленные зарубежные каналы, в том числе «Евроньюс» и крупные российские телеканалы.

— Со СМИ у нас проблем нет. Я еще раз подчеркиваю: тот, кто хочет знать о том, что происходит в мире, знает.

По мнению президента, в вопросе прав человека и демократии власть делает все, чтобы в Беларуси «их было не меньше, чем в других государствах Европы».

По словам Александра Лукашенко, важнейшим элементом системного обеспечения всего комплекса прав и свобод граждан стала разработка первого в истории независимой Беларуси Национального плана по правам человека.

Глава государства заявил, что в Беларуси решена проблема бедности, сохраняются высокий уровень социального обеспечения граждан, минимальный разрыв в доходах различных слоев населения, а право на получение образования гарантировано каждому.

— Наше государство вошло в число мировых лидеров по уровню развития здравоохранения, медицины. Каждый гражданин независимо от достатка имеет возможность бесплатно получить любой вид медицинской помощи, в том числе самой высокотехнологичной.

Лукашенко также призвал ОБСЕ выработать единые требования по проведению выборов, чтобы не применять разные требования к разным государствам.