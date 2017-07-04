Лукашенко предложил ОБСЕ начать новый Хельсинкский процесс со стартовой площадкой в Беларуси

Александр Лукашенко предлагает начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, сообщает БЕЛТА .

— В конце прошлого года я уже выдвигал идею нового переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому. При этом, говоря о столь масштабном событии в сегодняшних условиях, надо, что называется, держать в уме расширение его формата. Возможно, за счет подключения новых участников. Здесь я в первую очередь имею в виду КНР, — заявил Лукашенко. — Вероятно, кто-то считает, что на данный момент это труднодостижимо: уж слишком разнятся позиции сторон. Однако, может быть, свое слово в пользу идеи нового «Хельсинки» скажут другие, менее крупные государства. И с Запада, и с Востока. Считаю, что работу по продвижению такого формата, его концептуализации и организации переговорного процесса следует вести только совместно".

Глава государства считает, что новый Хельсинкский процесс содействовал бы заключению ведущими мировыми державами некоего глобального документа, поставил бы жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив возможность ее возобновления и перерастания в более трагическую форму, обозначил бы стратегическое видение новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ.

— Мы понимаем, что сформулировать уже сейчас приемлемую для всех сторон модель такого условного «Хельсинки-2» непросто. Поэтому сначала важно определить общие, устраивающие всех принципы и цели, направленные на укрепление доверия как минимум в политической и военной сферах. В их числе может быть объединение усилий в борьбе с терроризмом, снижение напряженности и предотвращение военной эскалации, координация действий по регулированию миграционных процессов, а также обеспечение кибербезопасности.

По словам Лукашенко, если эта идея будет поддержана, уже в следующем году «можно было бы объявить о проведении, скажем, в 2020 году на площадке ОБСЕ расширенного совещания в рамках нового Хельсинкского процесса и начать подготовку к итоговому саммиту.

— Мы выступаем за создание группы единомышленников для продвижения данной идеи и намерены использовать для проведения этой работы наряду с ОБСЕ и другие международные площадки.

Глава государства заявил, что с учетом белорусского опыта, и если это будет необходимо, Беларусь готова стать стартовой площадкой для начала этого процесса. «Хотя понимаем, что вопросы места и времени являются особой темой, требующей отдельного обсуждения», — добавил он.