В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Башкортостане будут строить коттеджи по передовым технологиям В Башкортостане планируют сделать надежные энергоэффективные коттеджи доступными. О том, какие прогрессивные достижения мировой и отечественной стройиндустрии...

В Башкортостане планируют сделать надежные энергоэффективные коттеджи доступными. О том, какие прогрессивные достижения мировой и отечественной стройиндустрии позволят достичь этой цели, шла речь в рамках круглого стола "Технологии строительства быстровозводимых энергоэффективных домов". Мероприятие прошло в Уфимском государственном нефтяном техническом университете на площадке Учебного центра ТЕХНОНИКОЛЬ. В круглом столе приняли участие начальник отдела промышленности строительных материалов, строительной индустрии и новых технологий Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Сергей Турсуков, главный эксперт компетенции Каркасное домостроение WorldSkills Russia, руководитель направления ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Баннов, преподаватель УГНТУ доцент, кандидат наук Павел Федоров, крупнейшие международные производители материалов и технологий, а также руководители более 40 подрядных организаций, во многом формирующих рынок коттеджного и малоэтажного строительства региона.Участники круглого стола обсудили конкретные решения для повышения качества и доступности коттеджей. В частности, Андрей Баннов рассказал о новом комплексном подходе к домостроению, воплотившем в себе адаптированные к российской реальности лучшие мировые практики коттеджного строительства и прогрессивные разработки в области производства и применения строительных материалов.Инженерные стандарты, разработанные ТЕХНОНИКОЛЬ при участии Института пассивного дома, позволяют за доступные деньги, в среднем это 25-30 тысяч рублей за квадратный метр под ключ, стать владельцем надежного и комфортного коттеджа индивидуальной архитектуры и планировки и при этом платить за отопление вдвое меньше соседа, чей дом построен в соответствии с действующими СНиП.Такой разумный подход к ресурсосбережению получил признание на самом высоком уровне. Пилотный проект в Калужской области был признан лучшим энергоэффективным коттеджем страны по версии II конкурса Минэнерго России ENES и Конкурса инновационных проектов НОПРИЗ - 2016.В строительном комплексе России сегодня большое внимание уделяется повышению энергоэффективности зданий и сооружений, и в Республике Башкортостан активно реализуется целый ряд инициатив в этом направлении. У нас уже есть примеры построенных энергоэффективных домов, как многоквартирных, так и коттеджного типа, прокомментировал Сергей Турсуков.Современные уникальные и эффективные материалы и технологии позволяют достигать более оптимального баланса цена/качество. Представленные решения интересны тем, что они уже сегодня могут сделать энергоэффективное строительство массовым и доступным.Сейчас технологию строительства надежных энергоэффективных коттеджей осваивает более 100 подрядных организаций по всей стране. Вызвала она большой интерес и среди башкортостанских подрядчиков. Совсем скоро дома, аналогичные по качеству лучшему энергоэффективному коттеджу страны, могут появиться в Республике Башкортостан.Мы работаем на рынке коттеджного домостроения Башкортостана более шести лет. Могу отметить, что постепенно у заказчика растет интерес к домам на деревянном каркасе. Ведь это возможность в короткие сроки воплотить свою мечту о загородном доме в реальность.При этом каркасная технология позволяет строить очень красивые и уникальные в своем роде коттеджи, отметил коммерческий директор компании Теплый дом Артур Муртазин. Мероприятия, подобные сегодняшнему, очень важны. Именно современные материалы и инженерные решения позволяют строить по-настоящему надежные и комфортные каркасные дома, которые вполне могут простоять сто и более лет.www.tn.ru