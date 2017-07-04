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Закат эры агентов по недвижимости

05.07.2017 13:29 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Чучело риэлтора было ритуально сожжено на открытии офиса нового сервиса умных продаж недвижимости. Это символическое действие означает, что с появлением нового сервиса заканчивается эра господства агентств недвижимости в продажах недвижимости. Риэлтор больше не нужен, заявил директор по развитию сервиса умных продаж недвижимости ProfySale Евгений Калын. Клиенты сервиса получают весь набор профессиональных инструментов для самостоятельной продажи недвижимости. От сертифицированной оценки и профессиональных фотографий, рекламы в профильных СМИ и специализированных базах по продаже недвижимости до инструкций по подготовке квартиры к показам и полного юридического сопровождения и подготовкой документов к сделке. При этом собственник, продавец недвижимости получает полный контроль над всеми процессами продажи своей недвижимости и экономит на комиссионном вознаграждении риэлтора. Таким образом происходит удешевление продажной стоимости недвижимости и соответственно появляются конкурентные преимущества в продаже напрямую от собственника. А профессиональная реклама делает объявление собственника привлекательным и видимым на всех рекламных площадках.

http://psspro.ru
 
 
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Чучело риэлтора было ритуально сожжено на открытии офиса нового сервиса умных продаж недвижимости. Это символическое действие означает, что с появлением нового...

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