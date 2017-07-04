В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закат эры агентов по недвижимости Чучело риэлтора было ритуально сожжено на открытии офиса нового сервиса умных продаж недвижимости. Это символическое действие означает, что с появлением нового...

Чучело риэлтора было ритуально сожжено на открытии офиса нового сервиса умных продаж недвижимости. Это символическое действие означает, что с появлением нового сервиса заканчивается эра господства агентств недвижимости в продажах недвижимости. Риэлтор больше не нужен, заявил директор по развитию сервиса умных продаж недвижимости ProfySale Евгений Калын. Клиенты сервиса получают весь набор профессиональных инструментов для самостоятельной продажи недвижимости. От сертифицированной оценки и профессиональных фотографий, рекламы в профильных СМИ и специализированных базах по продаже недвижимости до инструкций по подготовке квартиры к показам и полного юридического сопровождения и подготовкой документов к сделке. При этом собственник, продавец недвижимости получает полный контроль над всеми процессами продажи своей недвижимости и экономит на комиссионном вознаграждении риэлтора. Таким образом происходит удешевление продажной стоимости недвижимости и соответственно появляются конкурентные преимущества в продаже напрямую от собственника. А профессиональная реклама делает объявление собственника привлекательным и видимым на всех рекламных площадках.http://psspro.ru