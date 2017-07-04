В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пять вариантов оформления окон в маленьких помещениях 17 июня 2017 года были подведены итоги голосования по проекту программы реновации пятиэтажек в Москве. Десять процентов участников из 460 домов высказались против...

17 июня 2017 года были подведены итоги голосования по проекту программы реновации пятиэтажек в Москве. Десять процентов участников из 460 домов высказались против сноса жилья. Всего по стране насчитывается несколько десятков тысяч хрущевок, ликвидация которых пока только в отдаленных планах. Значит, еще долго будет актуальна тема обустройства малогабаритных комнат и превращения их в уютные и функциональные пространства. Немалую роль в этом играют окна. Главный секрет визуального расширения пространства лежит на поверхности. Чем больше света, тем лучше. Максимум наружного освещения пропускают панорамные французские окна. Но их допускается устанавливать только в домах с кирпичными стенами толщиной от 51 сантиметра, постройки конца 1990-х годов и позже. В хрущевках и брежневках несущие конструкции износились, и увеличивать окна в них нельзя. Можно смонтировать специальные зауженные системы с пластиковой рамой шириной 198 миллиметров вместо стандартных 240 миллиметров. Такое решение увеличивает приток естественного света на 20 процентов. Лучше смонтировать глухое окно, без перегородок, рекомендует Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco.Современные решения позволяют не просто сузить, но и вовсе скрыть оконную раму, визуально избавляя от лишних громоздких деталей и расширяя пространство. Например, скоро на российском рынке появится система Schüco Box Fenster, в которой створка скрывается за рамой, и окно утапливается в проем. Видны остаются только стена и стекло, рама практически скрыта от стороннего взгляда. Также для увеличения полезного пространства устанавливают скандинавские окна, глухие конструкции, открывающиеся наружу.Если хозяева квартиры не страдают от недостатка света, то окно легко превратить в дополнительное функциональное пространство. Например, в кирпичных хрущевках и сталинках толстые стены, широкие подоконники и глубоко посаженные рамы. Это идеальный вариант для добавления на окно плавающей полки, рассказывает Юлия Чекарева, частный дизайнер из Санкт-Петербурга.На ней можно расположить комнатные растения, разложить необходимые для домашней работы вещи, хранить журналы или даже устроить спальное место для домашнего питомца. В качестве оконных полок часто используются стойки алюминиевых фасадных систем шириной от 50 до 250 миллиметров.Портьеры и занавески часто добавляют окнам объем и съедают драгоценную площадь помещения, поэтому в маленькой комнате лучше отказаться от традиционных решений в пользу жалюзи или римских штор. Последние представляют собой привлекательный гибрид классических штор и вертикальных жалюзи. Окно закрывает прямоугольное полотно из сегментов, через края которых продет шнур.Штору можно сворачивать, разворачивать и фиксировать в определенном положении. Материал для полотен используется самый разнообразный. От роскошных шелка и бархата до натуральных деревянных или бамбуковых плетений. Крепят римские шторы как на само окно, так и к потолку или оконному проему, а управляют ими вручную или при помощи электропривода.В редких случаях в комнате нет связи с внешним миром, и необходимо создать имитацию окна. Помогут живописное полотно или фотообои с пейзажем в теплых тонах. Хорошо, если изображение откроет перспективу. Это создаст ощущение взгляда вдаль.Тот, кто не ищет легких путей, может обратить внимание на проекторы, создающие на потолке звездное небо, облака или ветки деревьев. Также решит проблему виртуальное окно из цифровых панелей, похожих на оконные створки. Преимущество перед обычным окном в постоянном изменении видеоряда под настроение.www.schueco.ru