Налоговики хотят знать все о счетах юрлиц и еще 7 главных новостей о налогах для белорусов

Декрет №3 концептуально пересматривается, новые налоги вводить не будут, старые повышать не станут, но отраслевое ведомство хочет потребовать от банков отчета по всем счетам юридических лиц. Экономисты скептически относятся к последней инициативе МНС и напоминают о банковской тайне.

1. Декрет №3 концептуально пересматривают

«По требованию президента декрет №3 концептуально пересматривается», — заявил на конференции в БелТА министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

По его словам, основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни.

«Будут предприняты все меры по трудоустройству человека, его вовлечению в нормальный процесс взаимодействия с государством. Вести речь о конкретных изменениях в декрет №3 можно будет после его принятия», — добавил Наливайко.

2. Налоги пока повышать не будут

Министерство по налогам и сборам к августу готовит изменение налогового законодательства. Наливайко обещает, что в основном будут решать практические вопросы, а повышать налоги не будут.

«Министерство по налогам и сборам продолжает руководствоваться принципами действующего моратория на введение новых налогов и повышение ставок. С 2018 года не планируется появление новых налогов. Не предлагается и повышение действующих ставок налогов (сборов), за исключением индексации ставок, установленных в белорусских рублях», — пообещал Наливайко.

3. МНС берет под контроль счета юрлиц

МНС выступает инициатором корректировок в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми банки будут обязаны отчитываться перед налоговой о движении средств по счетам всех юрлиц независимо от объема операций.

«Мы хотим получать эту информацию и сопоставлять ее с имеющейся у нас, в других информационных базах. При сопоставлении данных в случае расхождения для начала будем направлять субъекту хозяйствования уведомление, чтобы он пояснил, чем обусловлено расхождение», — отметил министр.

Если причину не объяснить, это может закончиться проверкой МНС, такие проверки чиновник называет высокоточечными.

4. «Налог на Google»

С 1 января 2018 года в Беларуси начнет взиматься НДС с зарубежных электронных услуг, который направлен на получение доходов от Google, App Store или Booking.com. «Я уверен: для иностранных компаний никаких трудностей при взаимодействии с налоговиками Беларуси с 2018 года не возникнет», — считает Наливайко.

5. Налога на богатство не будет

«Мое мнение — он (налог на богатство, БДГ) не уместен в нашей стране, по крайней мере, сегодня», — считает глава МНС.

Главная проблема здесь, по его мнению, определить, «что считать богатством».

6. Налоговые консультанты

«В пакете документов по упрощению условий ведения бизнеса представлен проект документа по созданию в стране института налоговых консультантов. На наш взгляд, это еще один шаг на пути к выстраиванию цивилизованных отношений между налоговыми органами и субъектами хозяйствования», — рассказал Сергей Наливайко.

По словам чиновника такие специалисты — это мировая практика, они посредники для взаимодействия с налоговой службой.

«Появление налоговых консультантов будет дополнительным каналом взаимодействия. Принципиальное отличие налоговых консультантов от обозначенных схем взаимодействия — это страхование ответственности консультантов. Риски ошибок будут застрахованы. Если при консультации были допущены ошибки, то штрафы, пени будет возмещать налоговый консультант», — пояснил Наливайко.

7. Центры обслуживания налогоплательщиков

В Беларуси создается сеть центров обслуживания плательщиков. Пока они работают в Московском и Партизанском районах Минска, скоро будет открыт в Жлобине, а также в областных центрах и дополнительные — в столице.

Чем они отличаются?

а). электронная очередь;

б). не будет постоянного специалиста, закрепленного за плательщиком. Говорят, в результате удастся уйти от коррупционных схем.

в) мобильное приложение для оплаты налогов.

8. В казино с 21 год

Весной Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение предложения по изменению законодательства в сфере игорного бизнеса. Ведомство планирует поддержать следующие из них:

а). Повышение возрастного ценза для посещения игорных заведений с 18 лет до 21 года.

б). Отмена регистрации игорного оборудования в налоговых органах. Вместо этого она будет осуществляться в Мониторинговом центре по игорному бизнесу, а учет в в специальной компьютерной кассовой системе.

в). Будет установлен запрет на использование для проведения или организации азартных игр игрового оборудования, не состоящего на учете, а также нахождение в игорном заведении игрового оборудования, не принадлежащего организатору азартных игр на праве собственности (хозяйственного ведения).

г). Если субъект хозяйствования, занимающийся игорным бизнесом, будет осуществлять деятельность менее 15 календарных дней в налоговом периоде, то предлагается предусмотреть уменьшение ставки налога на игорный бизнес на 50%.

д). Срок вступления в силу изменений и дополнений предложено установить с 1 января 2019 года.

«Политика министерства в отношении игорного бизнеса на протяжении многих лет остается неизменной. Ее можно охарактеризовать следующим образом: игорному бизнесу быть, но под жестким контролем государства», — подчеркнул Наливайко.

При этом, чиновник признал, что игорный бизнес переживает сейчас не самые лучшие времена, поэтому в 2018 году как минимум не стоит повышать фиксированные ставки налога на игорный бизнес, а также индексировать их.

МНС хочет знать всё о счетах юрлиц. Кто против?

Предложения изменений в налоговый кодекс принимаются без представителей бизнеса, банки могут стать первыми жертвами предложения о необходимости представления информации о движения денег на счетах всех юрлиц и ИП, уверен экономист Ярослав Романчук. Сегодня, по его словам, «они обязаны передавать информацию, если объем операций превышает 5000 базовых величин или 115 тысяч рублей».

«Это, на мой взгляд, тоже является формой нарушения форм собственности. А теперь будет информация по всем счетам. Получается такое большое полицейское государство», — подчеркнул эксперт в эфире Primus , напомнив о банковской тайне.

Бизнес не раз уже отмечал сложности с белорусскими налогами: высокие ставки, сложное администрирование, напомнил экономист Антон Болточко. «Наше МНС идет по принципу, мы будем выполнять свои функции вне зависимости от мнения других. И эти функции — максимальный сбор налогов», — отметил эксперт.

«Понятно, что бизнес будет против, его исключают, — добавил Болточко, — как и некоторые госорганы». Он считает, что против этого предложения высказывются не только в банках, но и в кулуарах представители Нацбанка и Минфина.

Справка БДГ

Налоги на сегодня составляют более 80% доходов бюджета Беларуси.