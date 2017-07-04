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"Это был шок". Как в ОБСЕ "прокатили" резкую резолюцию Литвы по Беларуси
05.07.2017 18:25 — Новости Экономики | Tut.by
Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая заседает в эти дни в Минске, большинством голосов
В
Высказаться против документа решил замглавы ПА ОБСЕ и глава последних миссий наблюдателей ОБСЕ на выборах в Беларуси Кент Харстедт. Он заявил, что обычно поддерживает позицию «литовских братьев и сестер» по Беларуси, но сейчас не может этого сделать.
— Я много работаю с Беларусью в последние годы, этот документ [Литвы] имеет несколько недостатков. Он не учитывает нескольких примеров прогресса в Беларуси, а также содержит в себе ряд неверных утверждений.
Среди таких Харстед назвал пункт о том, что Минск отказывается содействовать в посещении страны спецдокладчику ООН по Беларуси Миклошу Харасти.
— На самом деле, он сейчас здесь в стране, принимает участие в нашем мероприятии. Что касается ситуации с гражданским обществом, мы увидели определенный прогресс. Нет сомнений, что в Беларуси есть проблемы с правами человека и демократией.
Вместе с тем, добавил шведский депутат, в литовском проекте эти вопросы смешаны с «напряженным пограничным конфликтом» с Беларусью по поводу строительства АЭС. Харстедт назвал такое объединение тем «немного неудачным».
Шведский депутат заявил, что вместо этого нужно принять
В ответ слово взял автор литовской резолюции Кащюнас. Он заявил, что Беларусь, как страна-хозяйка сессии ПА ОБСЕ, должна быть примером уважения свободы слова, демократии и честных выборов. Касчюнас раскритиковал исполнение в Беларуси смертных приговоров.
— Я думаю, все согласятся, что ядерные инциденты не знают границ. Мы недавно вспоминали Чернобыльскую катастрофу. Новая атомная станция строится не на границе Литвы, она строится на границе Евросоюза. Я призываю поддержать нашу резолюцию, которая призывает к открытому диалогу, к стресс-тестам [на БелАЭС] и уважению прав человека.
В итоге за внесение литовской резолюции на повестку дня проголосовали всего 8 стран. Против высказались 20, включая Швецию, Чехию, Грецию, Австрию, Канаду и Великобританию. 29 государств воздержались.
Глава литовской делегации Виргинис Синкявичюс в комментарии агентству BNS, которое цитирует
Автор проекта резолюции Кащюнас заявил:
— Невероятно, что восточный блок атаковал резолюцию руками Северной страны, для которой охрана окружающей среды и права человека являются стратегическими приоритетами. Это был шок.
Невключение в повестку дня этой резолюции успел
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Шведский депутат Кент Харстедт упрекнул литовских авторов резолюции в искажении фактов и смешении вопросов прав человека и двустороннего спора с Минском по...
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