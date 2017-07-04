Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая заседает в эти дни в Минске, большинством голосов отказалась ставить на повестку дня литовскую резолюцию с резкой критикой Беларуси, в том числе, по вопросу БелАЭС. Любопытно, что против этого решения голосовали многие страны Евросоюза. Представитель одной из них — шведский депутат Кент Харстедт — даже выступил с речью, в которой упрекнул литовских авторов проекта резолюции в искажении фактов и смешении вопросов прав человека и двустороннего спора с Минском по БелАЭС.



Кент Харстедт. Фото пресс-службы ОБСЕ

В проекте , который подготовил литовский депутат Лауринас Кащюнас, Минск призывали реабилитировать политзаключенных, ввести мораторий на смертную казнь, реформировать избирательную систему, уважать права граждан на свободу мнений и собраний, обеспечить прозрачность строительства БелАЭС и приостановить проект, пока требования безопасности не будут выполнены.

Высказаться против документа решил замглавы ПА ОБСЕ и глава последних миссий наблюдателей ОБСЕ на выборах в Беларуси Кент Харстедт. Он заявил, что обычно поддерживает позицию «литовских братьев и сестер» по Беларуси, но сейчас не может этого сделать.

— Я много работаю с Беларусью в последние годы, этот документ [Литвы] имеет несколько недостатков. Он не учитывает нескольких примеров прогресса в Беларуси, а также содержит в себе ряд неверных утверждений.

Среди таких Харстед назвал пункт о том, что Минск отказывается содействовать в посещении страны спецдокладчику ООН по Беларуси Миклошу Харасти.

— На самом деле, он сейчас здесь в стране, принимает участие в нашем мероприятии. Что касается ситуации с гражданским обществом, мы увидели определенный прогресс. Нет сомнений, что в Беларуси есть проблемы с правами человека и демократией.

Вместе с тем, добавил шведский депутат, в литовском проекте эти вопросы смешаны с «напряженным пограничным конфликтом» с Беларусью по поводу строительства АЭС. Харстедт назвал такое объединение тем «немного неудачным».

Шведский депутат заявил, что вместо этого нужно принять резолюцию , предложенную его делегацией, где рассматривается ситуация в Восточной Европе в целом, и в том числе критикуются нарушения прав человека в Беларуси.



Фото пресс-службы ОБСЕ

В ответ слово взял автор литовской резолюции Кащюнас. Он заявил, что Беларусь, как страна-хозяйка сессии ПА ОБСЕ, должна быть примером уважения свободы слова, демократии и честных выборов. Касчюнас раскритиковал исполнение в Беларуси смертных приговоров.

— Я думаю, все согласятся, что ядерные инциденты не знают границ. Мы недавно вспоминали Чернобыльскую катастрофу. Новая атомная станция строится не на границе Литвы, она строится на границе Евросоюза. Я призываю поддержать нашу резолюцию, которая призывает к открытому диалогу, к стресс-тестам [на БелАЭС] и уважению прав человека.

В итоге за внесение литовской резолюции на повестку дня проголосовали всего 8 стран. Против высказались 20, включая Швецию, Чехию, Грецию, Австрию, Канаду и Великобританию. 29 государств воздержались.

Глава литовской делегации Виргинис Синкявичюс в комментарии агентству BNS, которое цитирует ru.delfi.lt , заявил, что был удивлен выступлением шведского депутата Харстедта: «Это был ощутимый удар от партнеров». Он упрекнул коллегу из Швеции в том, что он и раньше поддерживал «пророссийские позиции».

Автор проекта резолюции Кащюнас заявил:

— Невероятно, что восточный блок атаковал резолюцию руками Северной страны, для которой охрана окружающей среды и права человека являются стратегическими приоритетами. Это был шок.

Невключение в повестку дня этой резолюции успел прокомментировать и Александр Лукашенко. Обращаясь к делегатам ПА ОБСЕ, он заявил: «Благо, что разум восторжествовал и решение по БелАЭС не было одобрено». Президент сказал, что предлагал Литве вместе строить и эксплуатировать АЭС.