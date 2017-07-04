Резидентам технопарка «БелБиоград» планируется предоставить преференции, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко 5 июля на собрании в ходе Недели наноиндустрии в Беларуси, приуроченной к Году науки.

«Создание „БелБиограда“ — важная и актуальная тема. Пока это образование зарегистрировано на общих основаниях, в том числе налоговых. Считаю, что успеха не будет, если не сделаем то же самое, что и для ИТ-парка. Подготовлен соответствующий указ президента, — цитирует чиновника пресс-служба правительства. — В этом случае эффект от работы „БелБиограда“ будет не меньше того, что констатируем по ИТ-парку. В отраслевой науке есть заделы, которые надо не только реализовывать в лабораториях, но и выходить на промышленное производство».

Научно-технологический парк «БелБиоград», созданный для содействия развитию био-, нано-, фарм- и других наукоемких технологий, презентуют в рамках Недели наноиндустрии в Беларуси. В мероприятиях принимает участие делегация группы «Роснано».

Касаясь темы взаимодействия Беларуси и России в сфере науки, Семашко отметил: «Наши стратегии в научно-технологической, инновационной сферах совпадают. Перспективные направления сотрудничества видим в осуществлении совместных проектов в сфере энергетики, поиске альтернативных источников энергии, производстве новых материалов для промышленности и строительства, медицины, сельского хозяйства. В Беларуси накоплен большой опыт создания электронной и оптической системы целевой аппаратуры, видим большие перспективы в совместном развитии космических технологий».

Среди мероприятий Недели наноиндустрии — республиканская выставка продукции, оборудования и приборов для наноиндустрии, общее собрание Республиканской ассоциации наноиндустрии (РАНИ) с участием представителей Совета министров, НАН Беларуси, Минобразования, Минпрома, Госстандарта и бизнес-структур.

Научно-технологический парк «БелБиоград» был зарегистрирован в конце 2016 года как структурная единица НАН Беларуси. В конце прошлого года председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков анонсировал открытие «БелБиограда» в 2017 году — на базе одного из профильных институтов в академическом городке в столичном микрорайоне Уручье.