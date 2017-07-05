Программа появится в прямом эфире 6 июля в 15.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook .

В мире началась блокчейн-лихорадка! Только самый ленивый не строит фермы для майнинга , инвесторы чуть ли не в очередь выстраиваются , чтобы отдать свои деньги на ICO (блокчейн-технология сбора инвестиций, работающая по принципам IPO), а производители видеокарт начали выпускать устройства без видеовыхода .

На наших глазах стремительно надувается огромный и красивый пузырь. Одни видят в этом светлое будущее, другие призывают проявлять осторожность. Автор программы « Экономика на пальцах » Сергей Чалый относится скорее ко вторым. Он давно следит за темой и побывал в Минске на встрече Imaguru How to «ICO и инвестиции для бизнеса от Wavesplatform» .

Своими мыслями на эту тему он и поделится в ближайшей программе. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 6 июля в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Смотрите также:

Старых отмыть или новых нарожать. Нас ждет реиндустриализация за китайские кредиты?

«Отскок дохлой кошки», или Почему наблюдаемый рост экономики — это не рост