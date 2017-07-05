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"Экономика на пальцах". Заманчивый пузырь, или Почему инвесторы ринулись в блокчейн
05.07.2017 22:18 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 6 июля в 15.15.
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В мире началась блокчейн-лихорадка! Только самый ленивый не
На наших глазах стремительно надувается огромный и красивый пузырь. Одни видят в этом светлое будущее, другие призывают проявлять осторожность. Автор программы «
Своими мыслями на эту тему он и поделится в ближайшей программе. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 6 июля в 15.15.
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Сергей Чалый давно подбирался к интересной теме блокчейна, и вот время пришло!
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