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"Экономика на пальцах". Заманчивый пузырь, или Почему инвесторы ринулись в блокчейн

05.07.2017 22:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 6 июля в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook.

В мире началась блокчейн-лихорадка! Только самый ленивый не строит фермы для майнинга, инвесторы чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы отдать свои деньги на ICO (блокчейн-технология сбора инвестиций, работающая по принципам IPO), а производители видеокарт начали выпускать устройства без видеовыхода.

На наших глазах стремительно надувается огромный и красивый пузырь. Одни видят в этом светлое будущее, другие призывают проявлять осторожность. Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый относится скорее ко вторым. Он давно следит за темой и побывал в Минске на встрече Imaguru How to «ICO и инвестиции для бизнеса от Wavesplatform».

Своими мыслями на эту тему он и поделится в ближайшей программе. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 6 июля в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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Теги: Минск
 
 
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Сергей Чалый давно подбирался к интересной теме блокчейна, и вот время пришло!

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