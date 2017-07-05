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Лукашенко: учения "Запад-2017" - значимый шаг в обеспечении национальной безопасности

06.07.2017 10:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» — это значимый шаг в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Многие из вас в сентябре этого года примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России „Запад-2017“. Это значимый шаг в подготовке Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Важное место при обеспечении нацбезопасности Беларуси отводится также Министерству по чрезвычайным ситуациям. «Выпускникам вузов системы МЧС предстоит продолжить работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций и их последствий. Использовать эффективные способы реагирования на возникающие аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Улучшить гражданскую оборону страны и обеспечить безопасность при строительстве Белорусской атомной электростанции», — сказал президент.

«С учетом возрастания террористической опасности в мире, активизации незаконной миграции, распространения наркотиков, ввоза оружия необходимо совершенствовать систему обеспечения пограничной безопасности государства, — обратил внимание белорусский лидер. — Эти же риски оказывают существенное влияние на состояние общественной безопасности. В связи с этим серьезного улучшения требует работа органов внутренних дел по обеспечению безопасной жизни и деятельности граждан».

Одним из приоритетных направлений в деятельности офицеров всех силовых ведомств президент назвал воспитание у подчиненных чувства патриотизма, готовности к защите государства.

Национальные интересы Беларусь должна отстаивать всеми доступными способами

«События последних лет показывают, что военные методы по-прежнему остаются в арсенале средств разрешения международных проблем. Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. У нашей страны нет геополитических амбиций. Однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами. Опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал Александр Лукашенко.

Без хорошо подготовленных и оснащенных Вооруженных Сил, подчеркнул президент, не может быть суверенной Беларуси. Они призваны обеспечивать территориальную целостность и стабильность государства. Адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили.

«Сейчас проводится оптимизация силовых структур. В войска поступает современная военная техника. Армия перестраивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения противоборства и войны. В войска поставлены новые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, зенитные ракетные комплексы „Тор-М2“. Принята на вооружение реактивная система залпового огня „Полонез“. Успешно прошли государственные испытания на белорусских полигонах и поступают в войска отечественные бронированные автомобили, радиолокационные станции, различные типы беспилотных авиационных комплексов, подвижные пункты управления, — отметил Александр Лукашенко. — Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое. Вам придется обучить всех, кто будет причастен к этим новым видам вооружения. Эффективно решать задачи по повышению уровня боевой готовности, обеспечивать высочайшую выучку и слаженность органов военного управления и войск».

Справка TUT.BY

Учения «Запад» проводятся каждые четыре года, начиная с 2009 года. Главная цель учений — проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, его готовность к отражению возможной агрессии, а также повысить слаженность органов военного управления, полевую и воздушную выучку соединений и воинских частей.

В учениях «Запад-2017» примут участие до 13 тысяч военнослужащих. Учения пройдут в период с 14 по 20 сентября этого года.

 
 
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"Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. У нашей страны нет геополитических амбиций. Однако свои национальные интересы мы должны...

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