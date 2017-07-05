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Как выглядит и сколько стоит самая дешевая новостройка Минска?
06.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Речь идет о мансардных квартирах, возводимых компанией «Мансарды столицы». Мы решили посмотреть, как продвигается строительство объекта, а заодно расспросить представителей компании, как им удалось уговорить местных жителей на проект.
Начнем с того, что объект, о котором мы говорим, находится по адресу ул. Янки Мавра, 33. Это пятиэтажный панельный дом, на котором возводится шестой этаж — мансардные квартиры, которые запланировано сдать к концу 2017 года.
Стоит сказать, что район хорошо озеленен. В шаговой доступности есть необходимая социальная инфраструктура в виде детских садов, школ, продуктовых магазинов. В 15 минутах ходьбы расположена станция метро «Пушкинская». Относительно недалеко от дома есть остановки наземного общественного транспорта. Расположение может не понравиться только тем, кто в принципе не любит старые «спальники».
Нужно отметить, что мансардные квартиры — явление для Минска совсем не популярное, хотя сама технология стара, как мир. Было любопытно, как реагировали владельцы квартир на предложение построить еще один этаж на их доме.
— Согласно нормативным документам, для того чтобы начать проект, достаточно больше 50% согласившихся, — рассказал Алексей Васюкович, представитель компании-подрядчика. — С жильцами была проведена сложная и кропотливая работа. Нужно было объяснить им, что это такое, как это будет строиться и какие выгоды будут для них от этого строительства.
Итак, больше 50% жителей на проект согласились. Что же они с этого имеют? Во-первых, в этом доме будет проведен капитальный ремонт вне очереди. Во-вторых, застройщик на протяжении всего строительства оплачивает всем жителям дома коммунальные услуги. В-третьих, жильцам первых этажей застройщик возведет балконы.
Далее, за счет застройщика будет произведено благоустройство прилегающей территории: расширение проезжей части, создание дополнительных парковочных мест. Малообеспеченным жильцам (пенсионерам, инвалидам) застройщик поменяет окна. Мы бы еще упомянули, что крыши старых панельных пятиэтажек летом очень сильно нагреваются и находиться в квартирах некомфортно. Шестой этаж решит эту проблему. Плюс не нужно ремонтировать плоскую кровлю, на ней не будет скапливаться вода.
Из минусов — отсутствие лифта. Все-таки не так просто каждый день подниматься на шестой этаж. Однако из негативного это, пожалуй, единственное.
Всего в доме шесть подъездов, в каждом подъезде появится три новые квартиры. Их площадь начинается от 27 кв.м и заканчивается на отметке 58 кв.м. Квартиры сдаются со свободной планировкой под черновую отделку. Строительство осуществляется из газосиликатных блоков и кирпича.
Рядом ул. Янки Мавра, 33, есть дом № 25, где также строились мансардные двухуровневые квартиры, в которых была сделана чистовая отделка. Площадь — около 100 кв.м. Мы съездили и туда, чтобы показать, как может выглядеть такой объект. Во время продажи три года назад один кв.м здесь стоил $1000 за кв.м. Такой же проект был сделан на ул. Сердича, 4. Здесь мы посмотрели купленную готовую квартиру, где уже живут люди. Эта квартира строилась 5 лет назад, и один «квадрат» здесь стоил $1200 при площади 80 кв.м.
Фото: Павел Садовский
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Задавшись вопросом, а сколько стоит самая дешевая новостройка в Минске, и перелопатив все варианты, бесконечно сравнивая их между собой, мы остановились на одном...
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