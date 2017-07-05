Как выглядит и сколько стоит самая дешевая новостройка Минска?

Итак, больше 50% жителей на проект согласились. Что же они с этого имеют? Во-первых, в этом доме будет проведен капитальный ремонт вне очереди. Во-вторых, застройщик на протяжении всего строительства оплачивает всем жителям дома коммунальные услуги. В-третьих, жильцам первых этажей застройщик возведет балконы.

Далее, за счет застройщика будет произведено благоустройство прилегающей территории: расширение проезжей части, создание дополнительных парковочных мест. Малообеспеченным жильцам (пенсионерам, инвалидам) застройщик поменяет окна. Мы бы еще упомянули, что крыши старых панельных пятиэтажек летом очень сильно нагреваются и находиться в квартирах некомфортно. Шестой этаж решит эту проблему. Плюс не нужно ремонтировать плоскую кровлю, на ней не будет скапливаться вода.

Из минусов — отсутствие лифта. Все-таки не так просто каждый день подниматься на шестой этаж. Однако из негативного это, пожалуй, единственное.

Всего в доме шесть подъездов, в каждом подъезде появится три новые квартиры. Их площадь начинается от 27 кв.м и заканчивается на отметке 58 кв.м. Квартиры сдаются со свободной планировкой под черновую отделку. Строительство осуществляется из газосиликатных блоков и кирпича.

Рядом ул. Янки Мавра, 33, есть дом № 25, где также строились мансардные двухуровневые квартиры, в которых была сделана чистовая отделка. Площадь — около 100 кв.м. Мы съездили и туда, чтобы показать, как может выглядеть такой объект. Во время продажи три года назад один кв.м здесь стоил $1000 за кв.м. Такой же проект был сделан на ул. Сердича, 4. Здесь мы посмотрели купленную готовую квартиру, где уже живут люди. Эта квартира строилась 5 лет назад, и один «квадрат» здесь стоил $1200 при площади 80 кв.м.