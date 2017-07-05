Россия пыталась отклонить принятие резолюции Украины на сессии ПА ОБСЕ. Беларусь не поддержала

На заседании оргкомитета сессии ПА ОБСЕ глава российской делегации, заместитель спикера Государственной думы Петр Толстой высказался против проекта резолюции по восстановлению суверенитета и целостности Украины, сообщает украинская служба « Радио Свобода ». Беларусь позицию России не поддержала.



Фото пресс-службы ОБСЕ

Украинская сторона предложила к рассмотрению проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Все 36 пунктов документа российская сторона назвала ложью.

«Мы категорически против предложенной Украины резолюции, которая называется „Восстановления суверенитета“. Мы считаем, что страна, которая не имеет суверенитета, не имеет права быть представленной ПА ОБСЕ», — пояснил позже данную позицию российским журналистам глава российской делегации Петр Толстой.

Большинство присутствующих позицию России не поддержали.

«Наши уважаемые коллеги, в том числе и коллеги из Беларуси, не поддержали нас по украинской резолюции», — заявил Толстой Sputnik.

Таким образом украинская резолюция будет рассмотрена и станет частью глобальной резолюции ОБСЕ «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

В проекте резолюции, которую подготовил для рассмотрения на Парламентской ассамблее в Минске Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ, среди прочего, признается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «русских гибридных сил».

В резолюции также призывают Россию «как оккупирующую державу на Крымском полуострове», обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ на территории Крыма, а также заявляют о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации на Донбассе.

Представитель Украины Верховной рады Игорь Попов высоко оценил позицию белорусской стороны и прозвучавшие накануне заявления белорусского президента .

По его словам, украинская делегация в Минске будет вести переговоры с белорусскими властями о предстоящих учениях «Запад-2017» с участием армий России и Беларуси. Эта тема также будут обсуждаться и во время визита Александра Лукашенко в Киев.