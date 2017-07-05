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МИД: Беларусь пока не получала официального предложения направить своих военных наблюдателей в Сирию

06.07.2017 11:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь пока не получала официального предложения от России направить своих военных наблюдателей в Сирию. Об этом на брифинге 6 июля заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Пока мы не получали каких-либо официальных предложений по линии СНГ направить наблюдателей в Сирию. Детальная информация по формату, составу, задачам, расположению планируемых миротворческих сил нужна в любом случае», — пояснил Мирончик.

Он также отметил, что такие действия [по отправке контингента] должны осуществляться на основании мандата Совбеза ООН, это зафиксировано и в законодательстве Беларуси, и в соглашении миротворческой деятельно ОДКБ.

«Давайте пока не будем комментировать такие важные заявления на основании одних лишь публикаций в СМИ», — призвал представитель МИД.

Напомним, 5 июля глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что Россия обратилась к странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о направлении контингента для мониторинга в Сирии.

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты [будут размещены в зонах безопасности], военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии, — сказал он. — Никто не ставит под сомнение участие контингента из России, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией».

 
Теги: Минск
 
 
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Он также отметил, что такие действия [по отправке контингента] должны осуществляться на основании мандата Совбеза ООН, это зафиксировано и в законодательстве...

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