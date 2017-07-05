Лукашенко посетовал о периоде упущенных возможностей для отношений с США

Заинтересованность Беларуси в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными Штатами Америки остается неизменной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с делегацией Конгресса США, сообщает пресс-служба главы государства.

«Неизменной остается наша заинтересованность в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными Штатами. За последние два-три года мы восстановили определенный уровень политического доверия. Но без обоюдного желания это было бы невозможным. Считаю, что предшествующее десятилетие, которое мы прожили в условиях неопределенности, санкций — это период упущенных возможностей для наших отношений», — сказал Александр Лукашенко.

В эти дни в Минске проходит важнейшее международное мероприятие — 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. «Насколько мне известно, делегация из Соединенных Штатов самая многочисленная. Из этого следует, что Конгресс Соединенных Штатов не только уделяет большое внимание вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но и, наверное, проявляет интерес к Беларуси, — отметил президент. — Руководство вашего государства после ноябрьских выборов прошлого года ожидаемо сосредоточилось на внутренних делах страны, прежде всего на экономике, социальной сфере. Это естественно, это задача любого президента. Тем не менее внешняя политика новой Администрации США постепенно обретает форму. Полагаю, в скором времени будут сформулированы внешнеполитические подходы Вашингтона и к Беларуси».

Беларусь и Соединенные Штаты Америки должны продолжать диалог по чувствительным темам в конструктивном ключе. «Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской стороной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий, — сказал Александр Лукашенко. — Мы должны продвигаться вперед — от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству.

Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели".

В то же время глава государства заметил, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны США. «Мы также весьма откровенны будем в отношении своей позиции по Соединенным Штатам Америки», — обратил внимание он.