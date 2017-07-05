Отель у цирка в Минске отошел Сбербанку России с дисконтом 47% за 50 млн долларов

Группа Сбербанк (Россия) закрыла сделку по покупке компании «Элит Эстейт», которая является заказчиком строительства многофункционального комплекса с элитным отелем рядом с цирком в Минске. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в пресс-службе БПС-Сбербанка.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Сделка закрыта. Подписан целый ряд документов по сделке. Произведен расчет с банками-кредиторами», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе БПС-Сбербанка.

По словам собеседников, совершение сделки стало возможно благодаря определенным преференциям для инвестора, которые глава государства Александр Лукашенко предоставил своим указом № 110. Согласно документа, Сбербанк Капитал стал владельцем 100% «Элит Эстейта» за 1,99 рубля . Впрочем, на самом деле актив обошелся «дочке» крупнейшего госбанка России в 50 млн долларов. На такую сумму потянуло урегулирование проблемной задолженности перед БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ (Беларусь).

«Деньги уже перечислены и работают в банковской системе страны», — сообщили в пресс-службе БПС-Сбербанка.

Согласно положениям указа, задолженность перед банками была урегулирована с дисконтом 47%. «С одной стороны, возможно, процент списания довольно высокий. Но если посмотреть с другой стороны, учитывая сложность проекта и то, что не было желающих взяться за завершение строительства комплекса, то дисконт видится вполне адекватным в сложившейся ситуации», — считает информированный источник, близкий к сделке.

В течение месяца инвестиционный договор между Мингорисполкомом и «Элит Эстейтом» будет приведен в соответствие с указом. Помимо этого будет проведен строительный аудит объекта незавершенного строительства. «Необходимо определить фактическое состояние объекта. Более точная сумма требуемых вложений станет известна после проведения строительного и технического аудита. Но уже сейчас можно предположить, что размер инвестиций будет сопоставим с ресурсами, которые уже были потрачены на погашение проблемной задолженности», — прокомментировали в пресс-службе БПС-Сбербанка.

К строительным работам планируется приступить до конца лета. Указ регламентирует окончание строительства гостиничного комплекса у цирка 31 декабря 2020 года.

В конце мая TUT.BY сообщал, что в сделке по продаже отеля, известного в народе как не-Kempinski, нашлись проблемные места . По словам собеседников, «не все кредиторы „Элит Эстейта“ заняли государственную позицию». «Персональные желания отдельных кредиторов встали на пути привлечения инвестиций в страну», — сказал источник.

Важно понимать, что договоренность о реализации данного проекта была достигнута во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Сбербанка РФ Германа Грефа в январе 2017 года. Именно тогда российский банкир сказал, что на сумму более 100 млн долларов будут проинвестированы объекты недвижимости в Беларуси с последующей их продажей.

Напомним, многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка начинала возводить компания «Элит Эстейт», которая являлась дочерним предприятием группы компаний «Трайпл». Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, к старту чемпионата мира по хоккею. Но строительство затормозилось. А в 2016 году и вовсе остановилось ввиду финансовых проблем заказчика вкупе с задержанием хозяина «Трайпла» Юрия Чижа.