В высокотехнологичный агрокомплекс, создаваемый в Шкловском районе, войдут четыре предприятия

Высокотехнологичный агропромышленный холдинг «Купаловское» создадут в Шкловском районе, сообщила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Татьяна Морозова. В него войдут вновь созданное ООО «Купаловское» и три дочерние компании холдинга, сохраняющие статус юридических лиц: ЗАО «Большие Славени», ОАО «Амкодор-Шклов» и ОАО «Новогородищенское».





Агрохолдинг создают на основании указа № 232 «О создании хозяйственного общества», который Александр Лукашенко подписал 29 июня .

— Создание такой интегрированной структуры направлено в первую очередь на возрождение и развитие сельских территорий, повышение уровня жизни людей. Объединение организаций в холдинговую структуру позволит проводить согласованную финансовую, инвестиционную и производственную политику, в том числе распределения сырья, материалов, продажи готовой продукции, организацию маркетинговой, логистической и другой деятельности, что приведет в конечном итоге к более эффективной экономической деятельности, — отметила Татьяна Морозова.

Холдинг будет специализироваться на молочно-мясном скотоводстве с племенным разведением нетелей и возделыванием зерновых культур. Углубление специализации, внедрение интенсивных технологий позволят увеличить к 2020 году выход продукции животноводства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных угодий молока — до 55 кг (при нормативе 45 кг), мяса крупного рогатого скота и свиней — свыше 10 кг (при нормативе 8 кг).