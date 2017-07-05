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В высокотехнологичный агрокомплекс, создаваемый в Шкловском районе, войдут четыре предприятия
06.07.2017 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Высокотехнологичный агропромышленный холдинг «Купаловское» создадут в Шкловском районе, сообщила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Татьяна Морозова. В него войдут вновь созданное ООО «Купаловское» и три дочерние компании холдинга, сохраняющие статус юридических лиц: ЗАО «Большие Славени», ОАО «Амкодор-Шклов» и ОАО «Новогородищенское».
Агрохолдинг создают на основании указа № 232 «О создании хозяйственного общества», который Александр Лукашенко
— Создание такой интегрированной структуры направлено в первую очередь на возрождение и развитие сельских территорий, повышение уровня жизни людей. Объединение организаций в холдинговую структуру позволит проводить согласованную финансовую, инвестиционную и производственную политику, в том числе распределения сырья, материалов, продажи готовой продукции, организацию маркетинговой, логистической и другой деятельности, что приведет в конечном итоге к более эффективной экономической деятельности, — отметила Татьяна Морозова.
Холдинг будет специализироваться на молочно-мясном скотоводстве с племенным разведением нетелей и возделыванием зерновых культур. Углубление специализации, внедрение интенсивных технологий позволят увеличить к 2020 году выход продукции животноводства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных угодий молока — до 55 кг (при нормативе 45 кг), мяса крупного рогатого скота и свиней — свыше 10 кг (при нормативе 8 кг).
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Создание холдинга позволит "реализовать инвестиционный, технологический потенциал, обеспечить рост выручки, увеличить производительность труда".
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