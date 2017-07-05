Крупнейший банк Казахстана «Халык-банк» сообщил в среду о завершении сделки по покупке 96,81% акций «Казкоммерцбанка» (ККБ) за 2 тенге. Таким образом произошло слияние двух крупнейших банков Казахстана, под контролем которых находится 38% активов банковской системы. В Беларуси сделка может оказаться знаковой для будущего «БТА банка».





В конце минувшего года совет директоров ЗАО «БТА Банк» утвердил Стратегический план развития на 2017−2021 годы с фокусом на сегмент розничного бизнеса. Успешная реализация стратегических целей должна была поднять банк в топ-10 по размеру розничного кредитного портфеля и занять не менее 3% рынка по количеству выпущенных карточек.

Однако, по словам двух источников, в настоящее время будущее «БТА Банка» покрыто туманом.

По их информации, «весь казахстанский менеджмент банка 1 августа покидает Беларусь и уезжает на родину». «В банке будет введена временная администрация, а сам банк выставлен на продажу», — утверждают они.

«Мы опровергаем эту информацию. Решения акционеров и совета директоров по этому вопросу нет», — заявили TUT.BY в пресс-службе «БТА Банка».

Известно, что с 1 августа прекращается работа дополнительного офиса № 1 «БТА Банк» на Немиге в Минске. Обслуживание клиентов будет производиться в головном офисе банка и дополнительном офисе № 2.

Крупнейшим акционером «БТА Банка» является одноименный банк Казахстана, который несколько лет назад поглотил «Казкоммерцбанк» Кенеса Ракишева. Вчера «Халык-банк» закрыл сделку по покупке 96,81% акций ККБ. Одним из условий сделки стало погашение задолженности в 41 млрд тенге перед «Самрук-Казына» за акции «БТА банка».

«Халык-банк» пообещал влить в капитал ККБ 185 млрд тенге (585 млн долларов) после продажи части активов государству, «что позволит довести коэффициент достаточности собственного капитала „Казкоммерцбанка“ до уровня сопоставимых казахстанских банков», сообщает Рейтер .

Проблемы «Казкоммерцбанка» обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком — БТА, начавшееся в 2012 году.

Кенес Ракишев, зять вице-премьера Имангали Тасмагамбетова, вошел в капитал Казкоммерцбанка в 2015 году, в апреле 2016 года его доля владениями акциями выросла до 71,23%.

Крупным акционером «Халык-банка» называют холдинговую группу «АЛМЭКС», контроль над которой приписывают средней дочери президента Казахстана Динаре Кулибаевой и ее супругу Тимуру Кулибаеву, председателю президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен». Американский журнал Forbes включил чету Кулибаевых в список долларовых миллиардеров.