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В Казахстане слились два крупнейших банка. Что ждет белорусский "БТА Банк"?

06.07.2017 13:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Крупнейший банк Казахстана «Халык-банк» сообщил в среду о завершении сделки по покупке 96,81% акций «Казкоммерцбанка» (ККБ) за 2 тенге. Таким образом произошло слияние двух крупнейших банков Казахстана, под контролем которых находится 38% активов банковской системы. В Беларуси сделка может оказаться знаковой для будущего «БТА банка».


В конце минувшего года совет директоров ЗАО «БТА Банк» утвердил Стратегический план развития на 2017−2021 годы с фокусом на сегмент розничного бизнеса. Успешная реализация стратегических целей должна была поднять банк в топ-10 по размеру розничного кредитного портфеля и занять не менее 3% рынка по количеству выпущенных карточек.

Однако, по словам двух источников, в настоящее время будущее «БТА Банка» покрыто туманом.

По их информации, «весь казахстанский менеджмент банка 1 августа покидает Беларусь и уезжает на родину». «В банке будет введена временная администрация, а сам банк выставлен на продажу», — утверждают они.

«Мы опровергаем эту информацию. Решения акционеров и совета директоров по этому вопросу нет», — заявили TUT.BY в пресс-службе «БТА Банка».

Известно, что с 1 августа прекращается работа дополнительного офиса № 1 «БТА Банк» на Немиге в Минске. Обслуживание клиентов будет производиться в головном офисе банка и дополнительном офисе № 2.

Крупнейшим акционером «БТА Банка» является одноименный банк Казахстана, который несколько лет назад поглотил «Казкоммерцбанк» Кенеса Ракишева. Вчера «Халык-банк» закрыл сделку по покупке 96,81% акций ККБ. Одним из условий сделки стало погашение задолженности в 41 млрд тенге перед «Самрук-Казына» за акции «БТА банка».

«Халык-банк» пообещал влить в капитал ККБ 185 млрд тенге (585 млн долларов) после продажи части активов государству, «что позволит довести коэффициент достаточности собственного капитала „Казкоммерцбанка“ до уровня сопоставимых казахстанских банков», сообщает Рейтер.

Проблемы «Казкоммерцбанка» обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком — БТА, начавшееся в 2012 году.

Кенес Ракишев, зять вице-премьера Имангали Тасмагамбетова, вошел в капитал Казкоммерцбанка в 2015 году, в апреле 2016 года его доля владениями акциями выросла до 71,23%.

Крупным акционером «Халык-банка» называют холдинговую группу «АЛМЭКС», контроль над которой приписывают средней дочери президента Казахстана Динаре Кулибаевой и ее супругу Тимуру Кулибаеву, председателю президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен». Американский журнал Forbes включил чету Кулибаевых в список долларовых миллиардеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупнейший банк Казахстана "Халык-банк" сообщил в среду о завершении сделки по покупке 96,81% акций "Казкоммерцбанка" за 2 тенге. В преломлении на Беларусь сделка...

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