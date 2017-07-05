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Подготовка к частичной приватизации Беларусбанка приостановлена
06.07.2017 14:34 — Новости Экономики | Tut.by
Первоначальный план частичной приватизации Беларусбанка, объявленный в 2016 году, на сегодня отложен, и банк сфокусируется на структурных реформах. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch со ссылкой на менеджмент банка.
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Однако, как выясняется, в настоящее время вопрос частичной приватизации Беларусбанка приостановлен. «Да, приостановлен», — подтвердили TUT.BY в пресс-службе Беларусбанка.
Первый вице-премьер Василий Матюшевский несколько месяцев назад возглавил наблюдательный совет банка. И данное событие многими оценивалось, как стремление властей Беларуси
«Однако, чтобы стать понятным и привлекательным инвесторам, необходимо провести структурные преобразования в банке. Плюс должно быть политическое желание на самом высоком уровне», — сказал источник TUT.BY. Собеседник предполагает, что после того, как программа с МВФ была поставлена на паузу и произошло размещение евробондов, отпала острая потребность в дополнительном финансировании.
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Первоначальный план частичной приватизации Беларусбанка, объявленный в 2016 году, на сегодня отложен, и банк сфокусируется на структурных реформах.
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