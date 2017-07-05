Подготовка к частичной приватизации Беларусбанка приостановлена

Первоначальный план частичной приватизации Беларусбанка, объявленный в 2016 году, на сегодня отложен, и банк сфокусируется на структурных реформах. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch со ссылкой на менеджмент банка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Государство решило продать 25% акций Беларусбанка, который контролирует более 40% банковских активов в стране, в мая 2016 года. 22 ноября правительство назвало финансовых консультантов для подготовки стратегии развития банка и продажи пакета его акций иностранному инвестору. Предложение о выборе покупателя должно быть внесено в Совет министров до 1 ноября 2017 года.

Однако, как выясняется, в настоящее время вопрос частичной приватизации Беларусбанка приостановлен. «Да, приостановлен», — подтвердили TUT.BY в пресс-службе Беларусбанка.

Первый вице-премьер Василий Матюшевский несколько месяцев назад возглавил наблюдательный совет банка. И данное событие многими оценивалось, как стремление властей Беларуси привлечь западного партнера в самый крупный банк страны.

«Однако, чтобы стать понятным и привлекательным инвесторам, необходимо провести структурные преобразования в банке. Плюс должно быть политическое желание на самом высоком уровне», — сказал источник TUT.BY. Собеседник предполагает, что после того, как программа с МВФ была поставлена на паузу и произошло размещение евробондов, отпала острая потребность в дополнительном финансировании.

Ранее эксперты отмечали , что прекращение уголовных дел в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка также является одним из важных условия для инвесторов. «В настоящее ситуация прояснилась и эти моменты не являются ключевыми», — утверждает собеседник.