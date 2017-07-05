Грибаускайте - Трампу: Россия может использовать БелАЭС в качестве орудия неконвенционального шантажа

Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече руководителей стран Восточной и Центральной Европы в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом говорила о важности безопасности региона и угрозе, которую представляет БелАЭС. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы.



Фото: пресс-служба президента Литвы

Даля Грибаускайте принимала участие во встрече глав государств региона с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Главная цель саммита, на который прибыли руководители 12 стран Восточной и Центральной Европы, — представить президенту США угрозы и вызовы, с которыми сталкивается регион.

В ходе саммита Даля Грибаускайте представила непосредственно главе США специфическую ситуацию с безопасностью в регионе и оборонные потребности Литвы.

«По словам главы страны, активная роль США является краеугольной для безопасности всей Европы. Перед лицом военной и неконвенциональной угрозы со стороны России военные США — самого мощного государства в мире — и заблаговременно дислоцированная в регионе техника являются наилучшим инструментом сдерживания», — говорится в сообщении пресс-служба литовского президента.

По мнению Грибаускайте, Россия активно продолжает милитаризацию — в частности, значительно возросла военная мощь РФ в Калининградской области, а также «идет подготовка к учениям „Запад-2017“, которые носят агрессивный характер».

«Небезопасная Белорусская АЭС и газопровод „Северный поток — 2“ Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа. Белорусскую АЭС возле Островца строит корпорация „Росатом“, в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы», — заявила президент Литвы.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.