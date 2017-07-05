ЕБРР поможет создать крупнейшую лесопилку в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит семилетний кредит в размере 15 млн евро белорусской деревообрабатывающей компании «Свудс Экспорт». Об этом говорится в сообщении банка.

Компания, базирующаяся в Борисовском районе, в состав которой входят лесопильная и мебельная фабрики, а также фабрика по производству древесных пеллет, полностью принадлежит компании VMG group в Литве, ведущему производителю древесностружечных плит и мебели, а также крупному поставщику IKEA.

После реализации проекта «Свудс Экспорт» станет крупнейшей лесопилкой в Беларуси с годовой производительностью, равной около четверти миллиона кубометров древесины. Компания планирует удвоить выпуск древесных пеллет до 72 тыс. тонн в год и провести модернизацию производства мебели для удовлетворения растущего спроса на компоненты из цельной древесины со стороны IKEA.

«Проект поможет компании реализовать свои стратегические цели, повысить эффективность работы и реструктурировать баланс», говорится в сообщении ЕБРР.

VMG и еще одна литовская компания SBA 4 года назад создали в СЭЗ «Могилев» индустриальный комплекс мебельной промышленности, инвестировав в проект 95 млн евро.