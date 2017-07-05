Право достроить Kempinski продали российскому Сбербанку за 1,99 рубля

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Компания "Элит-Эстейт", которая выступает заказчиком строительства отеля возле цирка в Минске, перешла в собственность российской группы компаний Сбербанк.



© Sputnik / Виктор Толочко Долгострой Kempinski продадут новому владельцу за 2 рубля

"Сделка состоялась, платежи проведены", – сообщили Sputnik в банковских кругах.

По документам сумма сделки составила для Сбербанка 1,99 рубля, но фактически приобретение компании-заказчика обошлось в 50 миллионов долларов США. Эти деньги пошли на погашение проблемных задолженностей, которые имел "Элит-Эстейт" перед БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ.

Эксперты отмечают, что совершению сделки поспособствовало подписание в апреле 2017 года президентом Александром Лукашенко указа №110, которым были продлены сроки строительства многофункционального комплекса на проспекте Независимости, а также определены условия продажи комплекса новому инвестору и механизм списания долгов со старого застройщика.

Этот указ предусматривал, что владельцы объекта "вправе продать свои доли в уставном фонде заказчика в совокупном размере 100% одному лицу по совокупной цене 1,99 рубля". Кроме того, кредиторам – БПС-Сбербанку, Белинвестбанку, а также Банку ВТБ – разрешалось "простить" заказчику долг "в размере 47% от суммы задолженности по основному долгу и долга в полном объеме по неуплаченным процентам за пользование указанными кредитами и неустойке".

Ранее проектом занимался бизнесмен Юрий Чиж. До приобретения Сбербанком компания "Элит Эстейт" являлась дочерней структуры "Трайпла" – группы компаний, принадлежавшей Чижу. Однако после ареста бизнесмена гостиничный проект остался без инвесторов.

Строительство гостиницы идет с 2010 года. Согласно последнему президентскому указу, который определил порядок передачи проекта новому владельцу, строительство должно быть завершено к 2020 году.

Изначально предполагалось, что отель возле цирка войдет в сеть международного гостиничного бренда Kempinski. Но несколько лет назад международная компания Crown Property Bureau отказалась от этого. Тем не менее неофициальное название здания за долгостроем закрепилось.