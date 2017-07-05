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МИД Беларуси: "война с памятниками" в Польше - это элемент переписывания истории Второй мировой войны

06.07.2017 17:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси понимают неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской истории, но не могут смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими воинами-освободителями и нацистскими оккупантами. Об этом 6 июля на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. Так он прокомментировал одобренный польским паралментом закон о демонтаже памятников советским солдатам.


Памятник Благодарности советским воинам в Варшаве. Фото: Reuters

По мнению представителя МИД, несмотря на то, что окончательное решение еще не принято — закон должен подписать президент Польши, такие новости каждый белорус воспринимает с искренней болью.

«В той войне, развязанной нацистами, наша страна потеряла каждого третьего. Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвигах людей, освободивших Европу от „коричневой чумы“. Советские воины открыли ворота Освенцима, вернули полякам право иметь собственное государство, развивать национальную культуру, науку, образование. Мы понимаем всю неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской историографии, но никак не можем смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими воинами-освободителями и нацистскими оккупантами», — отметил Дмитрий Мирончик.

В МИД также подчеркнули, что «война с памятниками» — это элемент переписывания истории Второй мировой войны и попытка «стереть» историческую память о том, что народы Восточной Европы — поляки, русские, белорусы, украинцы и другие — сражались против общего врага в составе одной — антигитлеровской — коалиции вместе с англичанами, американцами, французами и другими.

«На этом фоне несколько противоречиво выглядят призывы польской стороны к развитию белорусско-польского исторического диалога. Наши партнеры призывают изучать и охранять совместное историко-культурное наследие. Они должны понимать, что для нас память о той войне и памятники героям-освободителям — неотъемлемая часть наследия, которое подлежит охране», — считают в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

22 июня нижняя палата польского парламента (Сейм) одобрила демонтаж памятников советским солдатам по всей стране. Кладбища, солдатские захоронения и памятники, имеющие художественную или научную ценность, сносить не будут. Демонтаж коснется объектов, которые «выставлены на общественное обозрение в целях пропаганды тоталитарного режима». Демонтированы будут по меньшей мере 469 советских памятников по всей стране. 

В МИД России уже выразили свое возмущение и самим законом, и тем, что он был принят именно 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны.

 
 
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"Мы понимаем всю неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской истории, но никак не можем смириться с попытками цинично поставить знак равенства...

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