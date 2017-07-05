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Власти отложили продажу Беларусбанка
06.07.2017 17:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Органами госуправления Беларуси принято решение временно приостановить подготовку к продаже миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк", сообщили Sputnik в банке.
В 2016 году белорусские власти приняли решение продать пакет акций банка в размере до 25% инвестору, с этой целью в правительстве создана специальная рабочая группа. В ее обязанности входит, в том числе, согласование предварительной оценки стоимости акций. До 1 ноября 2017 года группа должна внести в правительство предложения о выборе покупателя. Ранее отмечалось, что в числе проявивших интерес к покупке миноритарного пакета Беларусбанка — известный венгерский банк.
"Сейчас вопрос о продаже миноритарного пакета акций Беларусбанка временно отложен", — заявил Sputnik представитель банка.
Он не уточнил причины, по которым было принято такое решение.
В то же время собеседник агентства напомнил, что подготовка к продаже миноритарного пакета акций действительно шла: была создана рабочая группа, выбран финансовый консультант по предпродажной подготовке и выбору инвестора. Консультантом стал консорциум в составе венгерского и Белорусского представительств международной аудиторской компании KPMG, компании "Оппенхай" (Венгрия) и адвокатского бюро "Степановский, Папакуль и партнеры" (Беларусь).
Недавно в Беларусбанке сменилось руководство. Как ранее сообщал Sputnik, во второй половине марта Беларусбанк наконец получил нового руководителя —
Беларусбанк работал фактически без постоянного руководителя немногим больше трех месяцев.
Также в апреле этого года
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Подготовка к продаже миноритарного пакета шла, но сейчас принято решение Ее временно приостановить. Причины такого решения неизвестны.
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