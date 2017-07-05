Власти отложили продажу Беларусбанка

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Органами госуправления Беларуси принято решение временно приостановить подготовку к продаже миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк", сообщили Sputnik в банке.

В 2016 году белорусские власти приняли решение продать пакет акций банка в размере до 25% инвестору, с этой целью в правительстве создана специальная рабочая группа. В ее обязанности входит, в том числе, согласование предварительной оценки стоимости акций. До 1 ноября 2017 года группа должна внести в правительство предложения о выборе покупателя. Ранее отмечалось, что в числе проявивших интерес к покупке миноритарного пакета Беларусбанка — известный венгерский банк.

"Сейчас вопрос о продаже миноритарного пакета акций Беларусбанка временно отложен", — заявил Sputnik представитель банка.

Он не уточнил причины, по которым было принято такое решение.

В то же время собеседник агентства напомнил, что подготовка к продаже миноритарного пакета акций действительно шла: была создана рабочая группа, выбран финансовый консультант по предпродажной подготовке и выбору инвестора. Консультантом стал консорциум в составе венгерского и Белорусского представительств международной аудиторской компании KPMG, компании "Оппенхай" (Венгрия) и адвокатского бюро "Степановский, Папакуль и партнеры" (Беларусь).

Недавно в Беларусбанке сменилось руководство. Как ранее сообщал Sputnik, во второй половине марта Беларусбанк наконец получил нового руководителя — им стал бывший глава Могилевского управления Виктор Ананич . Решение о его назначении было принято на внеочередном заседании наблюдательного совета банка. Ананич приступил к своим обязанностям с 23 марта.

Беларусбанк работал фактически без постоянного руководителя немногим больше трех месяцев. Предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности . Его стремительная отставка стала поводом для того, чтобы в Байнете сразу вспомнили еще два громких увольнения топ-менеджеров банка, которые закончились уголовными делами. Так, летом 2016 года были задержаны два топ-менеджера Беларусбанка — Анатолий Боровик и Геннадий Господарик.

Также в апреле этого года наблюдательный совет банка возглавил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский .