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Власти отложили продажу Беларусбанка

06.07.2017 17:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Органами госуправления Беларуси принято решение временно приостановить подготовку к продаже миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк", сообщили Sputnik в банке.

В 2016 году белорусские власти приняли решение продать пакет акций банка в размере до 25% инвестору, с этой целью в правительстве создана специальная рабочая группа. В ее обязанности входит, в том числе, согласование предварительной оценки стоимости акций. До 1 ноября 2017 года группа должна внести в правительство предложения о выборе покупателя. Ранее отмечалось, что в числе проявивших интерес к покупке миноритарного пакета Беларусбанка — известный венгерский банк.

"Сейчас вопрос о продаже миноритарного пакета акций Беларусбанка временно отложен", — заявил Sputnik представитель банка.

Он не уточнил причины, по которым было принято такое решение.

В то же время собеседник агентства напомнил, что подготовка к продаже миноритарного пакета акций действительно шла: была создана рабочая группа, выбран финансовый консультант по предпродажной подготовке и выбору инвестора. Консультантом стал консорциум в составе венгерского и Белорусского представительств международной аудиторской компании KPMG, компании "Оппенхай" (Венгрия) и адвокатского бюро "Степановский, Папакуль и партнеры" (Беларусь).

Недавно в Беларусбанке сменилось руководство. Как ранее сообщал Sputnik, во второй половине марта Беларусбанк наконец получил нового руководителя — им стал бывший глава Могилевского управления Виктор Ананич. Решение о его назначении было принято на внеочередном заседании наблюдательного совета банка. Ананич приступил к своим обязанностям с 23 марта.

Беларусбанк работал фактически без постоянного руководителя немногим больше трех месяцев. Предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности. Его стремительная отставка стала поводом для того, чтобы в Байнете сразу вспомнили еще два громких увольнения топ-менеджеров банка, которые закончились уголовными делами. Так, летом 2016 года были задержаны два топ-менеджера Беларусбанка — Анатолий Боровик и Геннадий Господарик.

Также в апреле этого года наблюдательный совет банка возглавил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

 
Теги: Минск
 
 
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Подготовка к продаже миноритарного пакета шла, но сейчас принято решение Ее временно приостановить. Причины такого решения неизвестны.

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