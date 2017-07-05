Белорусско-голландская компания «Фармлэнд» построила в Несвиже завод по переработке плазмы крови. Вхождение в проект российской госкомпании «Нацимбио» не состоялось. Об этом порталу « Про бизнес. » сообщил совладелец и председатель совета директоров «Фармлэнда» Иван Логовой.



Фото: Лана Красикова, probusiness.by

Год назад Национальная иммунобиологическая компания российской госкорпорации «Ростех» подписала соглашение с белорусско-голландской компанией «Фармлэнд» о приобретении контрольной доли в минском предприятии по производству препаратов плазмы крови человека. Инвестиции в проект оценивались в 1,7 млрд российских рублей. Одновременно с этим «Нацимбио» договорилось с итальянской компанией Kedrion о создании предприятия по выпуску препаратов плазмы крови на базе комплекса российской компании в Кирове.

Однако, как недавно выяснилось, сделка «Нацимбио» с «Фармлэндом» не состоялась.

— Это была декларация о намерениях. Сделка не сложилась — не знаю, к сожалению, или к счастью, — сказал Иван Логовой. — Российская госкорпорация решила, что им следует построить свой завод в России. Их можно понять — соображения национальной безопасности. Им это важно, особенно после введения санкций против их страны. Сначала они хотели, чтобы у нас был совместный завод в дополнение к их заводу в России: можно было бы начать с нашего завода, отработать технологию, зарегистрировать продукты. Но потом было решено иначе.

В настоящий момент «Нацимбио» совместно с крупной российской компанией «Фармстандарт» создает свой завод по переработке плазмы по технологии итальянской Kedrion. «Это наш потенциальный конкурент. Но мы на шаг впереди, у нас уже есть готовый завод», — сказал Логовой.

«Фармлэнд» в прошлом году сам достроил в Несвиже завод по переработке плазмы крови. В проект было инвестировано 23 млн долларов. «Мы профинансировали создание завода за счет своих средств, займа голландского банка и обслуживаем займ с помощью текущей деятельности «Фармлэнда», — пояснил Логовой.

На новом заводе планируется выпускать четыре продукта — альбумин, иммуноглобулин и два фактора свертываемости крови. Начало промышленной эксплуатации запланировано на текущий год.

В дополнение к заводу компания намерена построить в Беларуси 18 плазмоцентров, где доноры будут сдавать плазму. Партнером «Фармлэнда» в создании плазмоцентров станет, скорее всего, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставит кредит. ЕБРР готов входить в капитал, но Логовой со своим партнером Ником Зи (владелец голландской компании Holden Medical, соучредитель «Фармлэнда») решили, что им «в течение ближайших пяти лет не следует продавать долю компании».

Реализация проектов является значительным расширением бизнеса компании, которая сейчас выпускает более 150 наименований медицинских препаратов. Количество работающих на заводе по переработке плазмы крови составит около 100 человек, а в плазмоцентры планируется нанять порядка 600 человек. Таким образом, в результате полной реализации проекта численность работающих в «Фармлэнде» увеличится с 350 до примерно 1000 человек.