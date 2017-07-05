Сбербанк купил недостроенный «Некемпинский» за $50 млн

Компания «Сбербанк Капитал» (входит в российскую группу «Сбербанк») на днях закрыла сделку по покупке компании «Элит Эстейт», которая является заказчиком строительства многофункционального комплекса с элитным отелем в центре Минска.

Об этом со ссылкой на информированные источники и пресс-службу белорусского «БПС-Сбербанка» пишет TUT.BY.

«Сделка закрыта. Подписан целый ряд документов по сделке. Проведен расчет с банками-кредиторами», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «БПС-Сбербанка».

По словам собеседников, сделка стала возможной благодаря преференциям для инвестора, которые руководитель государства Александр Лукашенко предоставил своим указом №110. Согласно документу, «Сбербанк» стал владельцем 100% «Элит Эстейт» за 1,99 рубля. В общем же все обошлось российскому банку в $50 млн. На эту сумму «потянуло» урегулирование проблемной задолженности перед «БПС-Сбербанком», Белинвестбанком и «Банком ВТБ» (Беларусь).

Согласно положениям указа Лукашенко, задолженность перед банками была урегулирована с дисконтом в 47%.

«Сбербанк» собирается достроить многофункциональный комплекс возле цирка. Возобновить работы планируется уже к концу этого лета. Указ регламентирует окончание строительства «Некемпински» до 31 декабря 2020 года.

Вопрос о возобновлении строительства многофункционального комплекса планируется решать в ближайшее время.

«Поскольку здание законсервировано, предстоит провести его аудит, организовать необходимые тендеры, чтобы осуществить требуемые закупки материалов и возобновить строительство как можно скорее – возможно, до конца лета», – пояснил БелаПАН собеседник в финансовых кругах.

Для того чтобы стать собственником многофункционального комплекса, «Сбербанк» погасил за 50 млн долларов проблемную задолженность перед коммерческими банками, которые ранее финансировали строительство элитного отеля.

Изначально ожидалось, что гостиница (первоначально сообщалось, что она будет принадлежать сети отелей «Кемпински») будет введена в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею в мае 2014 года. Срок окончания работ – 31 декабря 2013 года – был перенесен на 1 мая 2014 года, а затем на 31 декабря 2015 года. Заказчиком строительства выступало СООО «Элит Эстейт» (учредители – белорусский «Трайпл» и московская фирма «Сити Эстейт»). Для строительства отеля был снесен памятник архитектуры – первая белорусская электростанция, построенная в ХІХ веке.

Однако стройка была заморожена, а затем и вовсе остановилась.

В течение месяца инвестиционный договор между Мингорисполкомом и «Элит Эстейтом» будет приведен в соответствие с указом. Помимо этого, будет проведен строительный аудит объекта незавершенного строительства. «Необходимо определить фактическое состояние объекта. Более точная сумма требуемых вложений станет известна после проведения строительного и технического аудита. Но уже сейчас можно предположить, что размер инвестиций будет сопоставим с ресурсами, которые уже были потрачены на погашение проблемной задолженности», – прокомментировали в пресс-службе БПС-Сбербанка.