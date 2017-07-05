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Полоцкую ГЭС ввели в эксплуатацию

06.07.2017 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Полоцкая ГЭС введена в эксплуатацию. Такая информация размещена на сайте ГПО «Белэнерго», сообщает БЕЛТА.

Полоцкая ГЭС представляет собой плотинно-русловую низконапорную гидроэлектростанцию. Установленная электрическая мощность станции составляет 21,66 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть потребление четырех районов области — Лепельского, Ушачского, Чашникского и Россонского. Планируется, что среднегодовая выработка составит 110 млн кВт.ч. Полоцкая ГЭС вместе с Витебской — самые мощные ГЭС в стране.

Реализация инвестпроекта по строительству ГЭС была начата РУП «Витебскэнерго» в 2011 году. Генеральным подрядчиком строительства выступало российское ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Обслуживанием объекта в период строительства совместно со специалистами РУП «Витебскэнерго» занимались представители чешской компании Mavel, чье оборудование было установлено на ГЭС.

Обслуживать станцию будут около 20 человек. Два человека, которые занимаются автоматикой, прошли стажировку в Чехии, остальной персонал стажировался на Гродненской ГЭС, где установлено аналогичное чешское оборудование.

 
 
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Установленная электрическая мощность станции составляет 21,66 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть потребление четырех районов области.

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