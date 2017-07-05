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Спецдокладчик ООН: У меня были неформальные встречи с властями Беларуси в Брюсселе, Вене и Женеве
06.07.2017 20:27 — Новости Экономики | Tut.by
Одним из главных сюрпризов минской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ стал приезд в Беларусь
Харасти отметил, что попал в страну благодаря сессии ПА ОБСЕ и периоду «послаблений», который наблюдается сейчас во внутренней политике Беларуси.
— Я надеюсь, что властям понравится вкус толерантности [к моему визиту] и будут получать от нее удовольствие. Я надеюсь, что они поймут, что в их интересах быть более открытыми и начать сотрудничать с этим мандатом [спецдокладчика ООН].
Лучшим способом такого сотрудничества Харасти назвал выполнение его многократных рекомендаций и приглашение его в страну еще несколько раз. Он сказал, что готов общаться с властями на все темы.
Спецдокладчик также прокомментировал
— У нас нет такого микроскопа, чтобы оценить мотивы разных органов власти. Но ясно, что, если бы это дело пошло бы не так, появились бы новые политзаключенные. В 2015 году освобождение политзаключенных стало причиной снятия санкций, вероятно, это тоже было в голове у властей. Надеюсь, что дамоклов меч, который висит над головами обвиняемых сегодня, также будет убран.
Харасти признал, что у него нет оснований надеяться, что такие дела больше не повторятся.
— Такие дела производят узников совести, к сожалению, всегда под надуманным предлогом и по сфабрикованным обвинениям вроде [хранения] наркотиков, неуплаты налогов, незаконного присутствия тут или там, хулиганства. Гарантии [со стороны властей], что такие дела больше не повторятся, были бы реальным прогрессом.
Спецдокладчик рассказал, что встретился в Минске с коллегами из местного представительства ООН. По словам Харасти, он попросил их быть более открытыми к гражданскому обществу в Беларуси, включая незарегистрированные структуры.
— Было много жалоб, что их двери не всегда были открыты к незарегистрированной части гражданского общества.
Харасти добавил, что и он сам не чувствовал, что структуры ООН в Беларуси достаточно информируют его о ситуации с правами человека в стране. «Но я надеюсь, что здесь будет прогресс, я получил очень позитивную реакцию и обещания», — добавил он.
На вопрос TUT.BY, были ли у Харасти неофициальные контакты с белорусскими чиновниками в статусе спецдокладчика ООН, он ответил, что да, но не в Минске.
— У меня были неформальные встречи с несколькими представителями государства, на высоком уровне. Не здесь, в Брюсселе, Женеве и Вене. На самом деле — в связи с подготовкой этой встречи (речь о сегодняшнем
Если бы спецдокладчику ООН выпала возможность встретиться с Александром Лукашенко, он говорит, что это была бы «большая честь» для него лично.
— Я перефразирую слова одного космонавта: это маленький шаг для меня, но большой шаг для страны.
Миклош Харасти занимает свой пост с 2012 года, в июне начался его последний годовой срок на этом посту. Беларусь давно
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Миклош Харасти рассказал, чего хочет от диалога с Минском, о своих предыдущих контактах с властями и о том, почему счел бы "большой честью" встречу с Лукашенко.
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