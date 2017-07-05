Спецдокладчик ООН: У меня были неформальные встречи с властями Беларуси в Брюсселе, Вене и Женеве

Одним из главных сюрпризов минской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ стал приезд в Беларусь в личном качестве спецдокладчика ООН по правам человека в нашей стране Миклоша Харасти. Минск не признает его мандата и отказывается с ним сотрудничать, но сегодня власти сели за один стол с венгерским правозащитником. В беседе с белорусскими журналистами после Харасти рассказал, чего хочет от диалога с Минском, о своих предыдущих, неформальных контактах с властями и о том, почему счел бы «большой честью» встречу с Лукашенко.





Харасти отметил, что попал в страну благодаря сессии ПА ОБСЕ и периоду «послаблений», который наблюдается сейчас во внутренней политике Беларуси.

— Я надеюсь, что властям понравится вкус толерантности [к моему визиту] и будут получать от нее удовольствие. Я надеюсь, что они поймут, что в их интересах быть более открытыми и начать сотрудничать с этим мандатом [спецдокладчика ООН].

Лучшим способом такого сотрудничества Харасти назвал выполнение его многократных рекомендаций и приглашение его в страну еще несколько раз. Он сказал, что готов общаться с властями на все темы.

Спецдокладчик также прокомментировал дело «Белого легиона» , всех фигурантов которого выпустили перед сессией ПА ОБСЕ в Минске.

— У нас нет такого микроскопа, чтобы оценить мотивы разных органов власти. Но ясно, что, если бы это дело пошло бы не так, появились бы новые политзаключенные. В 2015 году освобождение политзаключенных стало причиной снятия санкций, вероятно, это тоже было в голове у властей. Надеюсь, что дамоклов меч, который висит над головами обвиняемых сегодня, также будет убран.

Харасти признал, что у него нет оснований надеяться, что такие дела больше не повторятся.

— Такие дела производят узников совести, к сожалению, всегда под надуманным предлогом и по сфабрикованным обвинениям вроде [хранения] наркотиков, неуплаты налогов, незаконного присутствия тут или там, хулиганства. Гарантии [со стороны властей], что такие дела больше не повторятся, были бы реальным прогрессом.





Спецдокладчик рассказал, что встретился в Минске с коллегами из местного представительства ООН. По словам Харасти, он попросил их быть более открытыми к гражданскому обществу в Беларуси, включая незарегистрированные структуры.

— Было много жалоб, что их двери не всегда были открыты к незарегистрированной части гражданского общества.

Харасти добавил, что и он сам не чувствовал, что структуры ООН в Беларуси достаточно информируют его о ситуации с правами человека в стране. «Но я надеюсь, что здесь будет прогресс, я получил очень позитивную реакцию и обещания», — добавил он.

На вопрос TUT.BY, были ли у Харасти неофициальные контакты с белорусскими чиновниками в статусе спецдокладчика ООН, он ответил, что да, но не в Минске.

— У меня были неформальные встречи с несколькими представителями государства, на высоком уровне. Не здесь, в Брюсселе, Женеве и Вене. На самом деле — в связи с подготовкой этой встречи (речь о сегодняшнем круглом столе с представителями власти и оппозиции в Минске на полях саммита ПА ОБСЕ. — Прим. TUT.BY). До сих пор они просили меня об этом не говорить. Но после сегодняшнего дня я чувствую, что те встречи надо считать частью общего прогресса, вследствие которого я здесь. Этот процесс может продолжаться.

Если бы спецдокладчику ООН выпала возможность встретиться с Александром Лукашенко, он говорит, что это была бы «большая честь» для него лично.

— Я перефразирую слова одного космонавта: это маленький шаг для меня, но большой шаг для страны.





Миклош Харасти занимает свой пост с 2012 года, в июне начался его последний годовой срок на этом посту. Беларусь давно призывает Совет ООН по правам человека упразднить мандат спецдокладчика, говоря о его «несправедливом и политизированном характере». Однако СПЧ ООН решил продлить мандат спецдокладчика по Беларуси 23 июня. За принятие этого решения в Женеве проголосовали 18 стран, 8 — против, 21 — воздержались.