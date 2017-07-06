На адресное субсидирование в Беларуси направят Br135 млн

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Белорусские банки выделили на адресное субсидирование жилья 135 миллионов рублей, сообщает агентство "Минск-Новости" .

Через месяц в республике вступает в силу указ №240 "О господдержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". Согласно документу, льготники, о которых речь идет в 13 указе президента, получат возможность взять у государства субсидию.



© Sputnik Александр Кряжев Белорусы смогут строить жилье за счет новых госсубсидий – адресных

Как заявил в четверг начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Горваль, на адресное субсидирование пока определено 135 миллионов рублей. Он пояснил, что деньги выделили белорусские банки — Беларусбанк и Белагропромбанк. Так, первый дает 60 миллионов, второй — 75.

Остальные банки пока не согласились участвовать в программе — они ищут свою коммерческую выгоду.

Чиновник пояснил принцип работы адресного субсидирования. По словам Горваля, когда приближается очередь льготника на жилье, ему приходит оповещение, и если он согласен участвовать в программе, пишет заявление и заключает договор о кредитовании. Период кредитования — не более 20 лет. Дальше гражданин берет кредит в банке под коммерческий процент, а исполком уже определяет размер субсидии — в зависимости от ставки рефинансирования.

Интересно, что по новому указу кредит будет дороже. "Если взять усредненные параметры кредитов, которые получаются сейчас по 13 указу в Беларусбанке, то увеличение составит от 30 до 50%. Размер платежа. А суммы? Если было 200 рублей — станет под 300 рублей, было 300 рублей в месяц — станет около 400 рублей. Т.е. если говорить об абсолютных цифрах, то это вполне подъемно, чтобы можно было получать субсидию, получать коммерческий кредит и строить новое жилье", — пояснил Горваль.

Сейчас формируется перечень объектов, которые будут финансироваться с привлечением адресных субсидий. Речь о коммерческих застройщиках пока не идет.

Воспользоваться такой господдержкой смогут многодетные семьи, те, кто воспитывает детей-инвалидов, сироты, военнослужащие и другие категории граждан, попадающих под указ номер 13 о господдержке при строительстве жилья.