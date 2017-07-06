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17 лет назад исчез Дмитрий Завадский

07.07.2017 07:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский бесследно исчез в Беларуси 7 июля 2000 года. Ему было 27 лет.


Фото с euroradio.fm

В 1994—1997 годах Завадский работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем перешел на Общественное российское телевидение (сейчас Первый канал).

Весной 1997 года Дмитрий вместе с корреспондентом ОРТ Павлом Шереметом был арестован и обвинен в незаконном пересечении белорусско-литовской границы во время съемок репортажа, его условно осудили на полтора года лишения свободы. С октября 1999 года по май 2000-го Завадский работал в Чечне, где с Шереметом снимал фильм «Чеченский дневник».


Павел Шеремет и Дмитрий Завадский. Фото с сайта: www.gazetaby.com

Рано утром 7 июля 2000 года Завадский выехал из дома в национальный аэропорт Минск встречать Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор оператора никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.

У Завадского остался сын Юрий.


Дмитрий Завадский с сыном Юрием. Фото с gazetaby.com

В 2002 году Минский областной суд признал виновной в похищении Завадского группу бывшего бойца спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича, который встречался с Завадским в Чечне. Два участника этой группы, в том числе сам Игнатович, приговорены к пожизненному заключению. Оба они себя виновными не признали.

Суд решил, что похищение было совершено из мести за профессиональную деятельность Завадского, который расследовал факты участия белорусов в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов.

Фото с сайта: www. nv-online.info

В марте 2004 года прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но в апреле 2006-го вновь приостановлено.

Имя Дмитрия Завадского обычно упоминается в одном ряду с другими громкими исчезновениями 1999−2000 гг: экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.

Евросоюз и США ввели санкции в отношении экс-министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко по подозрению к причастности к этим исчезновениям. Белорусские власти неоднократно отвергали эти обвинения.

В одном из интервью в 2009 году Александр Лукашенко так комментировал ситуацию: «Вы хотите знать об этом правду? Была военизированная группа в Беларуси, возглавляемая неким Игнатовичем, очень подготовленные ребята из спецназа СССР. Они поехали в Чечню во время войны и воевали на стороне Москвы. Они лазали по скалам, сидели в засадах, наводили страх на сепаратистов. Это была очень сильная, опорная группа. Повоевали и вернулись домой. Приезжают к ним Шеремет и Завадский снимать сюжет для российского телевидения. В этом сюжете было сказано, что вот эти белорусские граждане воюют на стороне чеченских сепаратистов против федеральных войск. Взяли интервью у этого Игнатовича, а потом сказали, что он воевал против русских. Шеремет выкрутился, а Завадского поймали. Начали с мужских разборок: „Зачем же ты нас оболгал?“ И убили Завадского. Игнатович получил пожизненное заключение и находится в нашей колонии. Погиб оператор, а этот провокатор Шеремет сидит в Москве и пишет всякие гадости о Беларуси».

20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Последние пять лет он проживал в Украине. В качестве основной версии мотива убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста. Убийцы и заказчики до сих пор не найдены.

 
Теги: Минск
 
 
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