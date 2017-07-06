|
17 лет назад исчез Дмитрий Завадский
07.07.2017 07:10 — Новости Экономики | Tut.by
Телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский бесследно исчез в Беларуси 7 июля 2000 года. Ему было 27 лет.
В 1994—1997 годах Завадский работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем перешел на Общественное российское телевидение (сейчас Первый канал).
Весной 1997 года Дмитрий вместе с корреспондентом ОРТ Павлом Шереметом был арестован и обвинен в незаконном пересечении белорусско-литовской границы во время съемок репортажа, его условно осудили на полтора года лишения свободы. С октября 1999 года по май 2000-го Завадский работал в Чечне, где с Шереметом снимал фильм «Чеченский дневник».
Рано утром 7 июля 2000 года Завадский выехал из дома в национальный аэропорт Минск встречать Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор оператора никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.
У Завадского остался сын Юрий.
В 2002 году Минский областной суд признал виновной в похищении Завадского группу бывшего бойца спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича, который встречался с Завадским в Чечне. Два участника этой группы, в том числе сам Игнатович, приговорены к пожизненному заключению. Оба они себя виновными не признали.
Суд решил, что похищение было совершено из мести за профессиональную деятельность Завадского, который расследовал факты участия белорусов в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов.
В марте 2004 года прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но в апреле 2006-го вновь приостановлено.
Имя Дмитрия Завадского обычно упоминается в одном ряду с другими громкими исчезновениями 1999−2000 гг: экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.
Евросоюз и США ввели санкции в отношении экс-министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко по подозрению к причастности к этим исчезновениям. Белорусские власти неоднократно отвергали эти обвинения.
В одном из интервью в 2009 году Александр Лукашенко так
20 июля 2016 года в Киеве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ему было 27 лет.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии