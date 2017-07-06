Начальник Генштаба Белоконев обсуждает в ООН вопросы проведения миротворческих операций

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев принимает участие в конференции начальников генеральных штабов государств-членов ООН по вопросам проведения операций ООН по поддержанию мира. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.



Олег Белоконев. Фото: пресс-служба Министерства обороны

«Целью конференции является обсуждение на стратегическом уровне актуальных вопросов, связанных с текущей политикой ООН в области проведения многонациональных миротворческих миссий, подготовкой миротворческого персонала, а также перспективными направлениями развития международной миротворческой деятельности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что в ходе конференции спланирован ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, а также руководством Департамента операций по поддержанию мира и Департамента полевой поддержки Секретариата ООН по вопросам расширения участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческой деятельности ООН.

Напомним, 5 июля глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил , что Россия обратилась к странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о направлении контингента для мониторинга в Сирии.

В МИД Беларуси заявили , что пока не получали каких-либо официальных предложений по линии СНГ направить наблюдателей в Сирию.

«Такие действия [по отправке контингента] должны осуществляться на основании мандата Совбеза ООН», — подчеркнули в МИД.

Отметим, что в белорусской армии существует единственная в стране миротворческая рота, где служат только офицеры и контрактники. Она была сформирована в 2005 году и базируется в Витебске. В миротворческих операциях белорусские «голубые каски» пока не участвовали.