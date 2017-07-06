Рекордные июньские заимствования стимулировали рост золотовалютных резервов на четверть

Международные резервные активы Беларуси в международном определении на 1 июля 2017 года, по предварительным данным, составили 6,561 млрд долларов в эквиваленте.

За июнь ЗВР выросли сразу на 1,322 млрд долларов, или на 25,2% после роста в мае 2017 года на 0,13 млрд долларов (на 2,5%). По итогам первого полугодия 2017 года прирост резервов составил 1,634 млрд долларов (33,1%). Основным фактором значительного роста уровня международных резервных активов за месяц стало поступление средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций на сумму порядка 1,4 млрд долларов, а также получение Беларусью четвертого транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме 300 млн долларов.

При этом, как сообщается в пресс-релизе Нацбанка, правительство и НББ в июне 2017 года исполнили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 343 млн долларов. Сдерживающее влияние на динамику золотовалютных резервов также оказало снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

В 2016 году золотовалютные резервы Республики Беларусь в международном определении увеличились на 0,751 млрд долларов, или на 18%, до 4,927 млрд долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении не менее чем на 0,5 млрд долларов.