Золотовалютные резервы Беларуси резко выросли – сразу на 25%

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Размер золотовалютных резервов Беларуси на 1 июля текущего года превысил 6,5 миллиардов долларов США, сообщили Sputnik в пятницу в Национальном банке республики.



© Sputnik Олег Ласточкин Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня превысили $5,2 млрд

ЗВР по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили 6,561 миллиарда долларов в эквиваленте.

"За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,322 миллиарда – 25,2%", – сказали в Нацбанке.

При этом рост ЗВР в мае текущего года был более скромным – всего 0,13 миллиарда долларов (на 2,5%). Всего по итогам первого полугодия ЗВР республики увеличились на 1,634 миллиарда долларов (33%).

В Нацбанке такое месячное увеличение ЗВР объяснили продажей еврооблигаций (1,4 миллиарда долларов) и получением четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (300 миллионов).

В июне Нацбанк и правительство Беларуси погасили внешние и внутренние обязательства в валюте на сумму 343 миллиона долларов.