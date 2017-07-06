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Золотовалютные резервы Беларуси резко выросли – сразу на 25%
07.07.2017 10:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Размер золотовалютных резервов Беларуси на 1 июля текущего года превысил 6,5 миллиардов долларов США, сообщили Sputnik в пятницу в Национальном банке республики.
© Sputnik Олег Ласточкин
ЗВР по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили 6,561 миллиарда долларов в эквиваленте.
"За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,322 миллиарда – 25,2%", – сказали в Нацбанке.
При этом рост ЗВР в мае текущего года был более скромным – всего 0,13 миллиарда долларов (на 2,5%). Всего по итогам первого полугодия ЗВР республики увеличились на 1,634 миллиарда долларов (33%).
В Нацбанке такое месячное увеличение ЗВР объяснили продажей еврооблигаций (1,4 миллиарда долларов) и получением четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (300 миллионов).
В июне Нацбанк и правительство Беларуси погасили внешние и внутренние обязательства в валюте на сумму 343 миллиона долларов.
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Такое месячное увеличение ЗВР объяснили продажей еврооблигаций и получением четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
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