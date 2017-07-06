ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси резко выросли – сразу на 25%

07.07.2017 10:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Размер золотовалютных резервов Беларуси на 1 июля текущего года превысил 6,5 миллиардов долларов США, сообщили Sputnik в пятницу в Национальном банке республики.

Золотовалютные резервы Беларуси резко выросли – сразу на 25%
© Sputnik Олег Ласточкин
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня превысили $5,2 млрд

ЗВР по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили 6,561 миллиарда долларов в эквиваленте.

"За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,322 миллиарда – 25,2%", – сказали в Нацбанке.

При этом рост ЗВР в мае текущего года был более скромным – всего 0,13 миллиарда долларов (на 2,5%). Всего по итогам первого полугодия ЗВР республики увеличились на 1,634 миллиарда долларов (33%).

В Нацбанке такое месячное увеличение ЗВР объяснили продажей еврооблигаций (1,4 миллиарда долларов) и получением четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (300 миллионов).

В июне Нацбанк и правительство Беларуси погасили внешние и внутренние обязательства в валюте на сумму 343 миллиона долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое месячное увеличение ЗВР объяснили продажей еврооблигаций и получением четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Начальник Генштаба Белоконев обсуждает в ООН вопросы проведения миротворческих операций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика