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Мой первый раз: буйное трио, внезапный торг, классика и невероятная щедрость. Запоминающиеся истории о первой сделке
07.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Андрей Таратун, риэлтер агентства недвижимости «Квартиры столицы»:
— Я был молодой и зеленый. Продавалась квартира в Чижовке. Она была наследственная. Наследниками были две дочки и сын. На тот момент я еще не был умудрен опытом, поэтому многое не учитывал. Мы нашли покупателя, на сделку приехали все три наследника. Деньги за квартиру наследники делили на равные части в равных долях. При подготовке сделки мы все проверили и посчитали. Приехав к регистратору, проведя сделку, продавцы получили деньги. Казалось бы, все прошло хорошо.
Я немного задержался у регистратора. Слышу, как из коридора доносятся крики. Выбегаю, а там две сестры вцепились друг в друга в буквальном смысле, а брат их пытался разнимать. Одна из наследниц решила, что ровно на троих делить неправильно. По ее мнению, ей должно было достаться больше, так как она больше заботилась о маме (квартира досталась от нее). Я пытался помочь разнять сестер. Деньги упали, разлетелись. И тут я как заору, что сестры эти по разным углам отбежали. Брат собрал деньги, все пересчитал, снова все разделил на троих и вручил сестрам конверты.
Первая моя мысль, что нас сейчас всех могут забрать в милицию, а оттуда мы вообще без денег выйдем. Сделка получилась проблемной, и я должен был это предусмотреть. Но из-за неопытности я даже не подумал о таком исходе. А вначале все было так чинно и благородно. Даже намека на ссору или непонимание между наследниками не было.
С тех пор я, если имею дело с наследственными квартирами или где есть два продавца, все тщательно обсуждаю и при получении денег каждую долю запаковываю в отдельный конверт. Все приходит с опытом.
Павел Астапеня, директор агентства недвижимости «Эксперт»:
— Моя первая сделка прошла почти 12 лет назад. Три месяца я тогда работал на рынке недвижимости. Я ее запомнил очень хорошо, так как для новичка рынка недвижимости совершить первую сделку — большое счастье. Я продавал трехкомнатную квартиру в Сухарево. Продавец находилась в Испании. Мы договорились, что как только я нахожу конкретного покупателя, они приедет на сделку. Это был 2005 год, рост цен на рынке недвижимости, о чем я упоминаю не случайно.
Через три недели с того момента, как я начал заниматься рекламой этой квартиры, покупатель был найден. Я связался с продавцом, рассказал ей об этом, чтобы она приехала на сделку. Она приехала, пришла в офис и сказала, что готова продать квартиру, но только на $1000 дороже. Покупатель был к этому не готов, плюс он уже взял задаток за продажу своей квартиры. После долгого, чуть ли не до слез, торга мы пошли по компромиссному пути и разрешили ситуацию, хотя сделка, как и многие первые, была под угрозой срыва.
Евгений Хлопецкий, соучредитель агентства недвижимости «Авангард недвижимость»:
— Это было лето 2011 года. Моя первая сделка была совершенно простой и обычной. Продавалась однокомнатная квартира в Серебрянке. Необходимо было найти и купить квартиру взамен. Квартира была продана с первого же показа. Плюс найден вариант на замену. За месяц было проведено сразу две сделки в цепочке. Это был мой первый эксклюзив, моя первая сделка.
У продавца был на примере встречный вариант, однако по цене чуть выше, чем она могла себе позволить. Однако я связался с продавцом и снизил ценник. В итоге все были довольны.
Светлана Куделко, начальник отдела вторичного рынка жилья группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА∙. АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»:
— Мне вспоминается одна из первых моих сделок. Шел 1999 год. Тогда квартиры с ремонтом и мебелью продавались крайне редко. Сейчас это в порядке вещей. В те времена наткнуться на такое было большой редкостью. Продавались стены, не больше.
Однако мне посчастливилось продавать квартиру-«сталинку», которая находилась по улице Ленина. В те времена альтернатив «сталинкам» не было, это считалось самым элитным жильем. Это была двухкомнатная квартира, которая продавалась со всей мебелью и техникой. Стоила она дорого. На показы приходило много людей, как иностранцев, так и соотечественников. Нашелся покупатель. Продавец ему сказал, что в квартире остается все, что он из нее ничего забирать не будет.
Когда уже шла передача квартиры новому владельцу, покупатель заглянул в шкаф в прихожей и увидел дорогую дубленку. Спросил, когда вы планируете забирать личные вещи? Тот ответил, что никогда. Далее покупатель заглянул в холодильник и увидел, что он до отказа забит продуктами. Спрашивает: «И это забирать не будете?». Продавец ответил, что вообще ничего из этой квартиры выносить не станет и ушел. Мы вначале с покупателем растерялись, а потом долго хохотали.
Иллюстрация: Александр Сидорович
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Мой первый раз: буйное трио, внезапный торг, классика и невероятная щедрость. Запоминающиеся истории о первой сделке
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