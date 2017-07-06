Мой первый раз: буйное трио, внезапный торг, классика и невероятная щедрость. Запоминающиеся истории о первой сделке

Андрей Таратун, риэлтер агентства недвижимости «Квартиры столицы»:

— Я был молодой и зеленый. Продавалась квартира в Чижовке. Она была наследственная. Наследниками были две дочки и сын. На тот момент я еще не был умудрен опытом, поэтому многое не учитывал. Мы нашли покупателя, на сделку приехали все три наследника. Деньги за квартиру наследники делили на равные части в равных долях. При подготовке сделки мы все проверили и посчитали. Приехав к регистратору, проведя сделку, продавцы получили деньги. Казалось бы, все прошло хорошо.

Я немного задержался у регистратора. Слышу, как из коридора доносятся крики. Выбегаю, а там две сестры вцепились друг в друга в буквальном смысле, а брат их пытался разнимать. Одна из наследниц решила, что ровно на троих делить неправильно. По ее мнению, ей должно было достаться больше, так как она больше заботилась о маме (квартира досталась от нее). Я пытался помочь разнять сестер. Деньги упали, разлетелись. И тут я как заору, что сестры эти по разным углам отбежали. Брат собрал деньги, все пересчитал, снова все разделил на троих и вручил сестрам конверты.

Первая моя мысль, что нас сейчас всех могут забрать в милицию, а оттуда мы вообще без денег выйдем. Сделка получилась проблемной, и я должен был это предусмотреть. Но из-за неопытности я даже не подумал о таком исходе. А вначале все было так чинно и благородно. Даже намека на ссору или непонимание между наследниками не было.

С тех пор я, если имею дело с наследственными квартирами или где есть два продавца, все тщательно обсуждаю и при получении денег каждую долю запаковываю в отдельный конверт. Все приходит с опытом.