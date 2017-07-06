Чиновники и застройщики о «вечной» проблеме с парковками: «Купить BMW и поставить его на зеленой зоне люди могут, а на оплату парковки у них нет денег. Интересная логика»

Главный архитектор предприятия говорит о том, что строительство транспортной инфраструктуры и сопутствующих объектов в столице планировалось и велось на перспективу из расчета 120, а затем 180 автомобилей на 1 тысячу жителей. Но сегодня в Минске уровень автомобилизации уже вдвое превысил эти нормы. При этом в городе сохранилась инфраструктура, созданная в 60-е годы прошлого столетия, которая не отвечает современным требованиям.

— В советские времена личный автомобиль был своего рода любимым детищем своего хозяина. Большинство владельцев находили возможность построить себе гаражи боксового типа в кооперативах. Они были расположены в так называемых коммунальных зонах, в радиусе доступности порядка 1200 м от местожительства, куда можно было дойти пешком за 15-20 минут. Многие автомобилисты заводили свои машины только в выходные и праздничные дни и выезжали на них за город. Это считалось нормальным и соответствовало духу времени, — говорит Александр Акентьев. — Сегодня автомобили стали использоваться в повседневной жизни. Владельцы хотят хранить их в непосредственной близости от места проживания, во дворе, у подъезда, и за это ничего не платить. Они очень часто ссылаются на то, что отчисляют большие налоги на содержание дорог, и считают, что этого вполне достаточно. Всеми остальными вопросами по организации движения и обслуживанием автомобилей, по их мнению, должны заниматься соответствующие службы.

Со своей стороны Ольга Верамей, заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, акцентирует внимание на том, что при согласовании документации на строительство любого объекта недвижимости обязательным условием является соблюдение всех нормативов по наличию машиномест. Эти нормативы прописаны в ТКП, а также предусмотрены в новой редакции генплана г. Минска с учетом размещения объектов в определенных экономико-планировочных зонах.