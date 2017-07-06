ЗВР Беларуси выросли из-за рекордных заимствований

Золотовалютные резервы Беларуси за июнь выросли на 25,2% и на 1 июля превысили 6,5 млрд долларов США.

Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Международные резервные активы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ на 1 июля 2017 года, по предварительным данным, составили 6,561 млрд долларов США (в эквиваленте).

За июнь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 1,322 млрд долларов США (на 25,2 процента) после роста в мае 2017 года на 0,13 млрд долларов США (на 2,5 процента). По итогам первого полугодия 2017 года прирост резервов составил 1,634 млрд долларов США (33,1 процента).

Сообщается, что основным фактором значительного роста уровня международных резервных активов за прошедший месяц стало поступление средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций на сумму порядка 1,4 млрд долларов США, а также получение Республикой Беларусь четвертого транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме 300 млн долларов США.

В то же время Правительством и Национальным банком в июне 2017 года исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 343 млн долларов США. Сдерживающее влияние на динамику золотовалютных резервов также оказало снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.