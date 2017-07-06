Нацбанк не будет регулировать цены на драгметаллы и камни с 9 июля

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Административное регулирование цен при совершении банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями с 9 июля больше не входит в функции Национального банка.

Как пояснили Sputnik в пресс-службе Национального банка, данное решение было принято президентом Беларуси Александром Лукашенко 6 апрнля, и закреплено постановлением регулятора от 23 июня.

В Нацбанке уточнили, что участниками рынка драгоценных металлов и драгоценных камней кроме самого регулятора являются 12 из 25 белорусских банков.

"В настоящее время в Беларуси сложилась стабильная и конкурентная структура банковского рынка драгметаллов и камней, и существующий порядок ценообразования фактически обеспечивает уровень рыночных цен, который в целом соответствует уровню цен на международном рынке", — констатировали в пресс-службе.

В этих условиях директивное регулирование таких цен в Нацбанке назвали "избыточным".

Решение об исключении регулирования цен в данном сегменте банковского рынка из функций Нацбанка, по оценке регулятора, не приведет к каким-либо "скачкам" либо диспропорциям.

Кроме того, отказ от регулирования ценообразования в данной сфере будет способствовать упрощению администрирования банковской деятельности и снижению издержек Национального банка и банков, пояснили в пресс-службе.

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