Российский миллиардер, председатель совета директоров «Славкалия», Михаил Гуцериев готов инвестировать в Беларусь более 250 млн долларов личных средств. Об этом он рассказал 7 июля журналистам в Минске.



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По его словам, уже инвестировано около 180 млн долларов личных средств. На эти средства построена гостинца «Ренессанс», терминал в аэропорту, бизнес-центр и база отдыха в Красносельском .

«База отдыха в Красносельском обошлась в 40 млн долларов», — признался Гуцериев.

Он также отметил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 млн долларов. Для этого он сейчас выбирает крупные проекты — например, в его планах «построить большую школу».

«Это не только коммерческий, но социальный проект. Мы строим не для себя, а для детей и внуков», — сказал российский бизнесмен.

Семья Михаила Гуцериева (ее члены — Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов и Саид Гуцериев) названа в этом году Forbes богатейшим кланом в современной России. Ее состояние оценено в 9,8 млрд долларов, сам Михаил Гуцериев в рейтинге российских миллионеров занимает 16-е место с капиталом 5,9 млрд долларов. Сфера его бизнес-интересов довольно широкая. В Беларуси Гуцериеву, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, в частности принадлежит столичный отель «Ренессанс», компания «Славкалий» (строит ГОК в Минской области ), «Славнефтехим» занимается поставками нефти и ее переработкой на белорусских НПЗ. Недавно стало известно об интересах Гуцериева в IT-секторе. Его партнером стал Виктор Прокопеня.