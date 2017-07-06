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Гуцериев: база отдыха "Красноселькое" под Минском обошлась мне в 40 млн долларов

07.07.2017 12:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российский миллиардер, председатель совета директоров «Славкалия», Михаил Гуцериев готов инвестировать в Беларусь более 250 млн долларов личных средств. Об этом он рассказал 7 июля журналистам в Минске.


Фото: Reuters

По его словам, уже инвестировано около 180 млн долларов личных средств. На эти средства построена гостинца «Ренессанс», терминал в аэропорту, бизнес-центр и база отдыха в Красносельском.

«База отдыха в Красносельском обошлась в 40 млн долларов», — признался Гуцериев.

Он также отметил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 млн долларов. Для этого он сейчас выбирает крупные проекты — например, в его планах «построить большую школу».

«Это не только коммерческий, но социальный проект. Мы строим не для себя, а для детей и внуков», — сказал российский бизнесмен.

Семья Михаила Гуцериева (ее члены — Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов и Саид Гуцериев) названа в этом году Forbes богатейшим кланом в современной России. Ее состояние оценено в 9,8 млрд долларов, сам Михаил Гуцериев в рейтинге российских миллионеров занимает 16-е место с капиталом 5,9 млрд долларов. Сфера его бизнес-интересов довольно широкая. В Беларуси Гуцериеву, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, в частности принадлежит столичный отель «Ренессанс», компания «Славкалий» (строит ГОК в Минской области), «Славнефтехим» занимается поставками нефти и ее переработкой на белорусских НПЗ. Недавно стало известно об интересах Гуцериева в IT-секторе. Его партнером стал Виктор Прокопеня.

 
Теги: Минск
 
 
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Он также отметил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 млн долларов.

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