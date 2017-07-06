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Гуцериев: база отдыха "Красноселькое" под Минском обошлась мне в 40 млн долларов
07.07.2017 12:29 — Новости Экономики | Tut.by
Российский миллиардер, председатель совета директоров «Славкалия», Михаил Гуцериев готов инвестировать в Беларусь более 250 млн долларов личных средств. Об этом он рассказал 7 июля журналистам в Минске.
По его словам, уже инвестировано около 180 млн долларов личных средств. На эти средства построена гостинца «Ренессанс», терминал в аэропорту, бизнес-центр и
«База отдыха в Красносельском обошлась в 40 млн долларов», — признался Гуцериев.
Он также отметил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 млн долларов. Для этого он сейчас выбирает крупные проекты — например, в его планах «построить большую школу».
«Это не только коммерческий, но социальный проект. Мы строим не для себя, а для детей и внуков», — сказал российский бизнесмен.
Семья Михаила Гуцериева (ее члены — Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов и Саид Гуцериев) названа в этом году
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Он также отметил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 млн долларов.
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