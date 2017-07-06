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ПА ОБСЕ приняла резолюцию Беларуси по психоактивным веществам

07.07.2017 12:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусская резолюция «Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ» поддержана большинством голосов во время летней сессии ПА ОБСЕ.


«Тема непростая, и мы понимаем, что выработать общие оперативные подходы реагирования будет непросто, но вместе с тем приятно, что нашу резолюцию поддержали большинством голосов. Это говорит о том, что тему мы выбрали актуальную и очень важную для всего пространства ОБСЕ», — подчеркнул заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Болеслав Пирштук после представления резолюции парламентариям.

Болеслав Пирштук обратил внимание, что за последние два-три года количество людей, которые принимают психоактивные вещества, увеличилась вдвое. «И это подтверждают эксперты ООН и ОБСЕ. Выявить такие вещества сложно, потому что их трудно зарегистрировать — они быстро появляются, а пока устанавливаются, появляются новые. Такие вещи надо упреждать», — отметил он.

Заместитель председателя Палаты представителей акцентировал внимание на том, что Беларусь готова принимать активное участие в деятельности ОБСЕ. «Нам надо выбирать те темы, которые характерны для нас, которые оказывают реальное влияние на Беларусь. Нам хотелось бы активнее работать именно в экономическом блоке, чтобы мы действовали более эффективно в регионе ОБСЕ, в Евросоюзе, привлекали и потенциальных инвесторов, и новые технологии», — пояснил он.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Резюмируя, Болеслав Пирштук отметил, что Беларусь должна работать на площадке ОБСЕ системно. «Мы должны не рывками — от сессии до сессии — а системно работать над теми вопросами, которые могут повлиять на эффективность наших действий на территории страны», — заявил он.

Летняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Минске 5−9 июля. Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Повестка сессии складывается из докладов трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Резолюции, принятые по итогам дискуссий, лягут в основу Минской декларации, в которой будут сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на актуальные вызовы и угрозы.

 
Теги: Минск
 
 
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Замглавы Палаты представителей Болеслав Пирштук отметил, что за последние 2-3 года число людей, которые принимают психоактивные вещества, удвоилось

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